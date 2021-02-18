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超模貝拉哈蒂德帶逛紐約 MK和GIANNI CHIARINI的春夏旅行步調

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
貝拉哈蒂德在哈德遜河上的遊艇呈現MICHAEL Michael Kors春夏系列的愜意自然。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德在哈德遜河上的遊艇呈現MICHAEL Michael Kors春夏系列的愜意自然。圖／MICHAEL KORS提供

美好的春夏季總讓人想到舒心的旅行，MICHAEL KORS和GIANNI CHIARINI也推出以旅行氛圍為主的形象影片，分別運用紐約實景、美術館氛圍展開歡樂、知性的旅程。

MICHAEL KORS推出的形象片，為旗下副線MICHAEL Michael Kors的春季漫遊，以紀錄片「時尚教主—黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland：The Eye Has to Travel）」為靈感，跟隨超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的腳步，在她的家鄉紐約展開城市漫遊與探險。影片由音樂導演Matty Peacock和攝影師Jason Kin執掌，背景是具有70年歷史的知名餐廳Empire Diner、中央公園、哈德遜河上的遊艇，表現紐約的豐富人文色彩，也呈現以MK Logo作為設計的各式配件。

義大利品牌GIANNI CHIARINI的春夏形象廣告則清新純粹，表現佛羅倫斯美學，如同駐足美術館般的沉靜悠然，以幻燈片投影和實體詮釋的層疊影像，呈現春夏新品；本季運用大量帆布、草編和鏤空雕刻的元素，呼應春夏季的輕盈氣息，包括Diletta扇形包、Duna山形包、Helena Round馬鞍包和Twenty手提包都以和諧、柔和色調傳遞自由愜意的氛圍。

█MICHAEL KORS 2021春夏廣告影片：

https://youtu.be/SYHX0BMd7ps

█Gianni Chiarini 2021春夏形象影片：

https://youtu.be/SQzXUJ6MhfU

紐約天際線表現MICHAEL Michael Kors春夏系列的都會感。圖／MICHAEL KORS提供
紐約天際線表現MICHAEL Michael Kors春夏系列的都會感。圖／MICHAEL KORS提供
GIANNI CHIARINI Twenty手提包融入草編元素，為經典包款帶來夏日氣息。圖／GIANNI CHIARINI提供
GIANNI CHIARINI Twenty手提包融入草編元素，為經典包款帶來夏日氣息。圖／GIANNI CHIARINI提供
GIANNI CHIARINI Helena Round馬鞍包的皮革提把以精緻繩結設計。圖／GIANNI CHIARINI提供
GIANNI CHIARINI Helena Round馬鞍包的皮革提把以精緻繩結設計。圖／GIANNI CHIARINI提供
MICHAEL Michael Kors的春季漫遊形象圖展現紐約的浪漫時光。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors的春季漫遊形象圖展現紐約的浪漫時光。圖／MICHAEL KORS提供
超模貝拉哈蒂德在她熟悉的紐約詮釋MICHAEL Michael Kors春夏系列。圖／MICHAEL KORS提供
超模貝拉哈蒂德在她熟悉的紐約詮釋MICHAEL Michael Kors春夏系列。圖／MICHAEL KORS提供
GIANNI CHIARINI Diletta扇形包款運用鐳射鏤空雕花皮革製成。圖／GIANNI CHIARINI提供
GIANNI CHIARINI Diletta扇形包款運用鐳射鏤空雕花皮革製成。圖／GIANNI CHIARINI提供

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