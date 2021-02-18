超模貝拉哈蒂德帶逛紐約 MK和GIANNI CHIARINI的春夏旅行步調

美好的春夏季總讓人想到舒心的旅行，MICHAEL KORS和GIANNI CHIARINI也推出以旅行氛圍為主的形象影片，分別運用紐約實景、美術館氛圍展開歡樂、知性的旅程。

MICHAEL KORS推出的形象片，為旗下副線MICHAEL Michael Kors的春季漫遊，以紀錄片「時尚教主—黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland：The Eye Has to Travel）」為靈感，跟隨超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的腳步，在她的家鄉紐約展開城市漫遊與探險。影片由音樂導演Matty Peacock和攝影師Jason Kin執掌，背景是具有70年歷史的知名餐廳Empire Diner、中央公園、哈德遜河上的遊艇，表現紐約的豐富人文色彩，也呈現以MK Logo作為設計的各式配件。

義大利品牌GIANNI CHIARINI的春夏形象廣告則清新純粹，表現佛羅倫斯美學，如同駐足美術館般的沉靜悠然，以幻燈片投影和實體詮釋的層疊影像，呈現春夏新品；本季運用大量帆布、草編和鏤空雕刻的元素，呼應春夏季的輕盈氣息，包括Diletta扇形包、Duna山形包、Helena Round馬鞍包和Twenty手提包都以和諧、柔和色調傳遞自由愜意的氛圍。

█MICHAEL KORS 2021春夏廣告影片：

https://youtu.be/SYHX0BMd7ps

█Gianni Chiarini 2021春夏形象影片：

https://youtu.be/SQzXUJ6MhfU