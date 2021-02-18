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全新DIOR-ID休閒鞋復古簡約 LACOSTE三款球鞋超炫目

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DIOR發表全新DIOR-ID休閒鞋，鞋身選用頂級小牛皮製成。圖／DIOR提供
DIOR發表全新DIOR-ID休閒鞋，鞋身選用頂級小牛皮製成。圖／DIOR提供

時序進入春日好時光，買雙全新休閒鞋，到處走也有嶄新好心情。DIOR發表由女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri設計的全新DIOR-ID休閒鞋，以簡約雙色調打造；LACOSTE也推出以網球根基為發想的全新3款男、女球鞋，同樣在復古經典的面貌中，表現潮流風格的當代魅力。

DIOR-ID以經典俐落的白色為主，鞋身選用頂級小牛皮，楦頭鑲嵌橡膠紋理、金色標籤烙印DIOR ID作為標誌設計，鞋側、鞋領點綴了深藍、粉、綠或紅色的線條，並搭配同色系縫線強調細節，膠鞋底則裝飾象徵幸運符碼的幸運星，像是踏出的每個步伐都帶來好運。

LACOSTE則為呼應品牌創始人René Lacoste大膽無畏、突破常規的精神，一口氣推出3款高顏值、機能性強的全新男、女球鞋，包括復古美學的「Match Break突破者」，表現清爽、輕快、輕盈的運動能量，鞋底採用EVA鐳射切割與高科技TPU齒輪鞋底貼片，緩衝避震；「Game Advance巔峰街履」鞋面以皮革、麂皮、絨面革等多種材質拼接，搭配網眼布和厚實橡膠大底，機能、質感兼具；命名來自網球術語的「T-Point」則是象徵網球元素回歸，發想自品牌經典網球鞋款Tennis ’91，魚骨紋模壓EVA中底、TPU支撐保護裁片等，以高科技享受速度感、抓地力的暢快。

LACOSTE Match Break粉色線條拼接球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE Match Break粉色線條拼接球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
DIOR-ID白色與深藍色小牛皮休閒鞋，36,000元。圖／DIOR提供
DIOR-ID白色與深藍色小牛皮休閒鞋，36,000元。圖／DIOR提供
LACOSTE 「Game Advance」白色系拼接球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE 「Game Advance」白色系拼接球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE T-Point全黑網球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE T-Point全黑網球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE Game Advance黑款白底球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE Game Advance黑款白底球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
DIOR發表全新DIOR-ID休閒鞋，以簡約雙色調打造。圖／DIOR提供
DIOR發表全新DIOR-ID休閒鞋，以簡約雙色調打造。圖／DIOR提供
DIOR和LACOSTE分別推出全新的休閒鞋系列。圖／DIOR、LACOSTE提供
DIOR和LACOSTE分別推出全新的休閒鞋系列。圖／DIOR、LACOSTE提供
DIOR-ID 白色與櫻桃紅小牛皮休閒鞋，36,000元。圖／DIOR提供
DIOR-ID 白色與櫻桃紅小牛皮休閒鞋，36,000元。圖／DIOR提供
LACOSTE 「Match Break」深藍、白色球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE 「Match Break」深藍、白色球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
DIOR-ID白色與粉色小牛皮休閒鞋，36,000元。圖／DIOR提供
DIOR-ID白色與粉色小牛皮休閒鞋，36,000元。圖／DIOR提供
LACOSTE 「T-Point」灰、褐拼接球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE 「T-Point」灰、褐拼接球鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供

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