全新DIOR-ID休閒鞋復古簡約 LACOSTE三款球鞋超炫目

時序進入春日好時光，買雙全新休閒鞋，到處走也有嶄新好心情。DIOR發表由女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri設計的全新DIOR-ID休閒鞋，以簡約雙色調打造；LACOSTE也推出以網球根基為發想的全新3款男、女球鞋，同樣在復古經典的面貌中，表現潮流風格的當代魅力。

DIOR-ID以經典俐落的白色為主，鞋身選用頂級小牛皮，楦頭鑲嵌橡膠紋理、金色標籤烙印DIOR ID作為標誌設計，鞋側、鞋領點綴了深藍、粉、綠或紅色的線條，並搭配同色系縫線強調細節，膠鞋底則裝飾象徵幸運符碼的幸運星，像是踏出的每個步伐都帶來好運。