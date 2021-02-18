「買到男友眼神死」SOGO流行女鞋特賣599起鞋控狂掃貨

再過幾天寒假就要結束迎來開學日，不少人開始費心「返校裝」，遠東SOGO百貨忠孝館2/18起至2/22在12F活動會館推出「GRACEGIFT特賣會」，眾多鞋款599元起，另有Marjorie服飾特惠550元起，特別適合學生黨、小資女採購一番，特賣會首日也吸引眾多消費者趁機搶便宜瘋狂掃貨，一次帶走好幾雙鞋，而特賣會場的「男友區」，陪逛者身邊都排滿了一籃一籃的戰利品，可見當女友認真逛起來，肯定可以買到男友眼神死。

GRACEGIFT特賣會推出隨身小袋、零錢包等百元有找，當季話題鞋款599元起，聯名鞋款799元起，像是尖頭平口細高跟鞋原價2,560元，特價599元；方頭切爾西低跟短靴原價1,760元，特價799元；玩具總動員Q毛口金包原價899元，特價499元；特賣會獨家款玩具總動員皮革方包原價1,080元，特價666元；Harry Potter帆布包 原價899元、特價699元。加入「Grace Gift官方LINE好友」，單筆結帳滿2,000元現折200，這回也帶來搶手的限量Holic迪士尼系列口罩499元起。

北台灣又見低溫，統一時代百貨台北店推出WINTER SALE全館單一特價，像是Avivi Girl女款格紋雙排釦長版外套原價3,980元，特價2,380元，限量5件；ROXY女款adventure coast鋪棉外套原價4,980元，特價2,450元，限量5件；VINCE VAMUTO絨布面尖頭靴原價5,480元，特價1,980元，限量10雙。

另外，2/20前同步推出LEVI’S快閃優惠，全店任選第2件5折、第3件商品起68折，2/21至3/2舉辦休閒服飾配件特賣會，包含Timberland、Columbia等品牌一件5折、2件4折。