快訊

鹽水蜂炮放不放？台南市府今宣布：取消遶境 集中施放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「買到男友眼神死」SOGO流行女鞋特賣599起鞋控狂掃貨

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會，一旁休息區排滿採購戰利品。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會，一旁休息區排滿採購戰利品。圖／SOGO提供

再過幾天寒假就要結束迎來開學日，不少人開始費心「返校裝」，遠東SOGO百貨忠孝館2/18起至2/22在12F活動會館推出「GRACEGIFT特賣會」，眾多鞋款599元起，另有Marjorie服飾特惠550元起，特別適合學生黨、小資女採購一番，特賣會首日也吸引眾多消費者趁機搶便宜瘋狂掃貨，一次帶走好幾雙鞋，而特賣會場的「男友區」，陪逛者身邊都排滿了一籃一籃的戰利品，可見當女友認真逛起來，肯定可以買到男友眼神死。

GRACEGIFT特賣會推出隨身小袋、零錢包等百元有找，當季話題鞋款599元起，聯名鞋款799元起，像是尖頭平口細高跟鞋原價2,560元，特價599元；方頭切爾西低跟短靴原價1,760元，特價799元；玩具總動員Q毛口金包原價899元，特價499元；特賣會獨家款玩具總動員皮革方包原價1,080元，特價666元；Harry Potter帆布包 原價899元、特價699元。加入「Grace Gift官方LINE好友」，單筆結帳滿2,000元現折200，這回也帶來搶手的限量Holic迪士尼系列口罩499元起。

北台灣又見低溫，統一時代百貨台北店推出WINTER SALE全館單一特價，像是Avivi Girl女款格紋雙排釦長版外套原價3,980元，特價2,380元，限量5件；ROXY女款adventure coast鋪棉外套原價4,980元，特價2,450元，限量5件；VINCE VAMUTO絨布面尖頭靴原價5,480元，特價1,980元，限量10雙。

另外，2/20前同步推出LEVI’S快閃優惠，全店任選第2件5折、第3件商品起68折，2/21至3/2舉辦休閒服飾配件特賣會，包含Timberland、Columbia等品牌一件5折、2件4折。

Avivi Girl女款格紋雙排釦長版外套原價3,980元，特價2,380元，限量5件。圖／台北統一時代提供
Avivi Girl女款格紋雙排釦長版外套原價3,980元，特價2,380元，限量5件。圖／台北統一時代提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會，同場還有Marjorie服飾特惠550元起。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會，同場還有Marjorie服飾特惠550元起。圖／SOGO提供
VINCE VAMUTO絨布面尖頭靴原價5,480元，特價1,980元，限量10雙。圖／台北統一時代提供
VINCE VAMUTO絨布面尖頭靴原價5,480元，特價1,980元，限量10雙。圖／台北統一時代提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會鞋款599元起。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會鞋款599元起。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會鞋款599元起。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會鞋款599元起。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會鞋款599元起。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會鞋款599元起。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會，消費者一買就是好幾雙鞋。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館GRACEGIFT特賣會，消費者一買就是好幾雙鞋。圖／SOGO提供

統一時代百貨 快閃 寒假

延伸閱讀

台北101去年賺近150億營收第三 網好奇：沒觀光客都誰在買？

蔣萬安腳穿「鞋王」成焦點 高嘉瑜不服輸：我可是政壇女鞋頭

高雄SOGO遭挪消費湊「滿千送百」 盜領9萬抵用券

被周刊爆「出包」 遠東SOGO發布聲明捍衛權益

相關新聞

靜謐 空氣與光線的流動

純淨自在，舒心愜意的自在感受，一直是屋主對於住宅空間改進後的美好想像，空間中多方以簡約樸質的清新調性作為設計主軸，詳細考量屋主生活型態與需求後，給予空間最流暢的格局劃分。

實用與美學兼具 奢華水療幸福綠洲

第里雅斯特（Trieste）是義大利東北部靠近斯洛維尼亞邊境的一個港口城市，位於亞得里亞海第里雅斯特灣的最深處，而甫獲得《2020 World Luxury Spa Awards》獎項中最佳《Luxury Destination Spa》肯定的Portopiccolo SPA，即位於此海灣中，就像一個被包圍的幸福綠洲，以其精緻奢華的水療設施療癒所有到訪的旅客。

台北101去年賺近150億營收第三 網好奇：沒觀光客都誰在買？

台灣百貨公司林立，每年都在比拚營業額數字。網友調出去年百貨公司營收排名，發現台北101高居第三名，好奇裡面幾乎都是精品店，少了觀光客怎還有這種成績。

《鐘樓怪人》進軍國表藝場館 今午全面啟售

次次來台均受到台灣觀眾熱烈歡迎且深受好評的《鐘樓怪人》，本次在全台觀眾的集氣下，終於走出台北，展開台北、高雄兩地的巡迴演出，並即將在兩國家級場館「台北流行音樂中心」及「高雄衛武營國家歌劇院」盛情綻放！官方消息一出，即造成全台轟動，高雄場次更在開賣半個月後，幾近完售，觀眾直呼「難得可以在國表藝場館看到《鐘樓怪人》，絕對是一生必體驗一次的經驗！」；而法國製作方在確認場地後也表示：第一次巡演兩城市，希望能讓更多的台灣觀眾欣賞到《鐘樓怪人》的美，也希望透過這兩個頂級場館，帶給觀眾與過往不一樣的感受。

「買到男友眼神死」SOGO流行女鞋特賣599起鞋控狂掃貨

再過幾天寒假就要結束迎來開學日，不少人開始費心「返校裝」，遠東SOGO百貨忠孝館2/18起至2/22在12F活動會館推出...

米其林餐盤推薦隱丹廚主廚 將在台中開設全新DNA餐廳

米其林餐盤推薦餐廳隱丹廚主廚Daniel Negreira，將於今年第二季在台中西屯區開設新餐廳 DNA Spanish...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。