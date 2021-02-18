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米其林餐盤推薦隱丹廚主廚 將在台中開設全新DNA餐廳

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
隱丹廚主廚Daniel Negreira。圖／摘自隱丹廚臉書。
隱丹廚主廚Daniel Negreira。圖／摘自隱丹廚臉書。

米其林餐盤推薦餐廳隱丹廚主廚Daniel Negreira，將於今年第二季在台中西屯區開設新餐廳 DNA Spanish Restaurant。新餐廳與去年剛摘星的米其林一星餐廳Forchetta，位於同棟大樓的一樓，餐盤推薦粵菜餐廳富彩軒也在附近。

隱丹廚主廚Daniel Negreira繼於前年開設Alma Spanish Cuisine之後，今年第二季將首度進駐台中，推出新品牌DNA Spanish Restaurant。

Daniel Negreira指出，DNA Spanish Restaurant將專注於呈現精緻西班牙料理，並將標榜許多獨家由西班牙進口的食材與酒品，希望原汁原味地呈現西班牙精緻料理的風貌。

新餐廳將由台中出身、現任Alma Spanish Cuisine主廚王致晟（Vincent Wang），以及隱丹廚領班王柏翔（Chris Wang）擔任主廚；侍酒師則由曾於台北餐盤推薦餐廳50/50 Cuisine Française與米其林二星餐廳態芮擔任侍酒師、也多次在台灣侍酒師比賽拿下好成績的蕭加伯（Campbell Hsiao）擔綱。

出自Daniel Negreira的三家餐廳，各自有不同的特色。獲米其林餐盤推薦的隱丹廚，是融合西班牙經典料理、以及多年在亞洲的料理足跡與影響的創意菜；Alma Spanish Cuisine是則以比較休閒輕鬆的方式，呈現西班牙tapas 小食。如今有了DNA Spanish Restaurant擔綱精緻西班牙料理的部分，Daniel Negreira心中的西班牙美食版圖，就更加完整了。

融合經典西班牙風味和現代烹調技藝，且巧用在地食材，是隱丹廚特色。圖／摘自米其林官網。
融合經典西班牙風味和現代烹調技藝，且巧用在地食材，是隱丹廚特色。圖／摘自米其林官網。
全新DNA Spanish Restaurant內部空間。圖／摘自DNA Spanish Restaurant臉書。
全新DNA Spanish Restaurant內部空間。圖／摘自DNA Spanish Restaurant臉書。
Daniel Negreira在廚房的工作狀況。圖／摘自米其林官網。
Daniel Negreira在廚房的工作狀況。圖／摘自米其林官網。

西班牙 米其林 DNA

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