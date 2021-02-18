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海賊王必備？CORUM再推青銅海洋風時計 航向偉大航道
新的一年有什麼計畫？或許你還沒成為海賊王，但航向偉大的航道，夥伴、勇氣、還有適當的工具都是抵達目標的重要因素。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）推出一只「海軍上將」系列青銅腕表，藏有12面海事旗的設計，疊加上會隨時間、海風、濕氣變化的青銅表殼，成為勇氣與犯難的最佳夥伴。
青銅運用在人類發展史中佔有重要地位，在貴金屬發明以前，青銅時代的器具，象徵人類從無知發覺已知、是文化演進的重要過程。近年復古風潮大為盛行，青銅也重新成為表現復古風格的懷表體現，CORUM全新的海軍上將45青銅計時碼表，更也稜角分明、仿舊質感的銅質表殼，重現海軍上將的歷史與大無畏的海洋精神。
全新海軍上將青銅腕表同步帶來三針自動與計時碼表兩種款式；其中三針自動款採用煙燻酒紅色面盤，並搭配CO 082自動上鍊機芯、具備42小時動力儲存，計時碼表款則採用銅色煙燻面盤，使用CO 116自動上鍊機芯、具備42小時動力儲存；兩款作品皆強調日常生活的實用配戴，漸層的煙燻面盤與舊化表殼混為一體，充滿歷練與滄桑的韻味，像是來自一條偉大的航道、並伴隨他的配戴者，航向另一個未知、嶄新、或許風雨飄搖、但終將海闊天空的朗朗晴空。
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