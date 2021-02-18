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7-ELEVEN現蒸「栗香地瓜」限定開賣 世界地瓜日第2件2折
年銷2,000萬條，創造「小金磚」傳奇的7-ELEVEN現蒸地瓜，宣布再推出有著「地瓜界皇后」之稱的栗香地瓜新品，2月24日起擴大導入北部及南部共134間7-ELEVEN門市限定販售。而為了迎接2月22日「世界地瓜日」，2月21日至2月23日更加碼推出現蒸地瓜任選第2件2折的優惠。
近年健康意識抬頭，7-ELEVEN表示，地瓜被稱為超級食物，營養價值有如黃金，屬於低GI值的食物，富含膳食纖維，受到不少養生及健身族群喜愛。除了現有的「台農57號地瓜」，新推出的「栗香地瓜」1年只收成2次，紫紅色外觀皮薄肉細，帶有天然栗子香氣與鬆軟口感，同樣以現蒸模式販售，主打可連皮一起吃，完整攝取健康素，特別適合年後低GI健康飲食。即日起至3月31日前，還可使用OPEN POINT 20～30點兌換25～35元的現蒸地瓜。
除了全台3,000間門市提供現蒸地瓜販售，7-ELEVEN還有冷藏販售的台農57號「冰烤地瓜」，以及今年1月起獨家引進在日本深獲網友喜愛的「日本7PREMIUM蜜糖地瓜」，使用日本國產地瓜裹上香脆麥芽糖衣，風味香甜，小包裝個人化規格解凍後即可食用，尤其在醫院、廠辦、住宅區等商圈銷售最佳，不用到夜市，當成日常零嘴也很合適。
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