聽新聞
test
0:00 / 0:00
用底妝招桃花！嬌蘭教化燕麥奶蓋妝 YSL氣墊新裝夠潮
新年開春，當然要化上最美妝容，招來好桃花。化妝中，最重要就是底妝，嬌蘭推出全新恆時微霧純萃粉底液，暱稱微霧小燈泡，能畫出「燕麥奶蓋」底妝，超級招桃花；YSL的恆久完美霧光氣墊則換上璀璨星空版限量包裝，一拿出補妝，讓人眼睛都離不開妳。
今年春夏的妝感，吹起Natural Look，就是要如同燕麥奶蓋般柔滑細緻，看不出厚重感，嬌蘭因此推出恆時微霧純萃粉底液，擁有96%天然來源成分，更是「純素底妝」，一擦能修飾肌膚表層瑕疵，並能持續維持妝容。微霧小燈泡內含塔拉膠及海洋紅藻萃取，可以強化肌膚防護力， 白可可豆萃取則能夠保護肌膚，也一次推出10款色好，滿足不同膚色的需求。
為讓更多人體驗燕麥奶蓋妝，2月19日至4月11日，到嬌蘭官方LINE專屬報名頁留下資料，可至指定專櫃體驗妝容，並能獲得體驗好禮與專屬滿額禮。
YSL新推出恆久完美霧光氣墊粉餅，加入水霧光遮瑕分子，以保濕水精華包覆霧光粉體，霧面質感又持妝、保濕。3月1日推出「璀璨星空版」限量包裝，粉餅外盒換上「夜色星河LAMÉ」奢華布料，該款布料來自ANTHONY VACCARELLO操刀的SAINT LAURENT，曾於艾菲爾鐵塔下舉辦大秀，最後的Look則有夜色星河LAMÉ布料，以頂級真絲與聚脂纖維混紡，布料上閃耀星光的金屬光澤，拿在手上，彷彿拿著巴黎的耀眼星空。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言