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用底妝招桃花！嬌蘭教化燕麥奶蓋妝 YSL氣墊新裝夠潮

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭恆時微霧純萃粉底液／30ml／2,350元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭恆時微霧純萃粉底液／30ml／2,350元。圖／嬌蘭提供

新年開春，當然要化上最美妝容，招來好桃花。化妝中，最重要就是底妝，嬌蘭推出全新恆時微霧純萃粉底液，暱稱微霧小燈泡，能畫出「燕麥奶蓋」底妝，超級招桃花；YSL的恆久完美霧光氣墊則換上璀璨星空版限量包裝，一拿出補妝，讓人眼睛都離不開妳。

今年春夏的妝感，吹起Natural Look，就是要如同燕麥奶蓋般柔滑細緻，看不出厚重感，嬌蘭因此推出恆時微霧純萃粉底液，擁有96%天然來源成分，更是「純素底妝」，一擦能修飾肌膚表層瑕疵，並能持續維持妝容。微霧小燈泡內含塔拉膠及海洋紅藻萃取，可以強化肌膚防護力， 白可可豆萃取則能夠保護肌膚，也一次推出10款色好，滿足不同膚色的需求。

為讓更多人體驗燕麥奶蓋妝，2月19日至4月11日，到嬌蘭官方LINE專屬報名頁留下資料，可至指定專櫃體驗妝容，並能獲得體驗好禮與專屬滿額禮。

YSL新推出恆久完美霧光氣墊粉餅，加入水霧光遮瑕分子，以保濕水精華包覆霧光粉體，霧面質感又持妝、保濕。3月1日推出「璀璨星空版」限量包裝，粉餅外盒換上「夜色星河LAMÉ」奢華布料，該款布料來自ANTHONY VACCARELLO操刀的SAINT LAURENT，曾於艾菲爾鐵塔下舉辦大秀，最後的Look則有夜色星河LAMÉ布料，以頂級真絲與聚脂纖維混紡，布料上閃耀星光的金屬光澤，拿在手上，彷彿拿著巴黎的耀眼星空。

嬌蘭恆時微霧純萃粉底液／30ml／2,350元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭恆時微霧純萃粉底液／30ml／2,350元。圖／嬌蘭提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅璀璨星空版／共3色／2,400元。圖／YSL提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅璀璨星空版／共3色／2,400元。圖／YSL提供
嬌蘭恆時微霧純萃粉底液／30ml／2,350元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭恆時微霧純萃粉底液／30ml／2,350元。圖／嬌蘭提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅璀璨星空版／共3色／2,400元。圖／YSL提供
YSL恆久完美霧光氣墊粉餅璀璨星空版／共3色／2,400元。圖／YSL提供

小燈泡 YSL 可可

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