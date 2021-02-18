用底妝招桃花！嬌蘭教化燕麥奶蓋妝 YSL氣墊新裝夠潮

新年開春，當然要化上最美妝容，招來好桃花。化妝中，最重要就是底妝，嬌蘭推出全新恆時微霧純萃粉底液，暱稱微霧小燈泡，能畫出「燕麥奶蓋」底妝，超級招桃花；YSL的恆久完美霧光氣墊則換上璀璨星空版限量包裝，一拿出補妝，讓人眼睛都離不開妳。

今年春夏的妝感，吹起Natural Look，就是要如同燕麥奶蓋般柔滑細緻，看不出厚重感，嬌蘭因此推出恆時微霧純萃粉底液，擁有96%天然來源成分，更是「純素底妝」，一擦能修飾肌膚表層瑕疵，並能持續維持妝容。微霧小燈泡內含塔拉膠及海洋紅藻萃取，可以強化肌膚防護力， 白可可豆萃取則能夠保護肌膚，也一次推出10款色好，滿足不同膚色的需求。

為讓更多人體驗燕麥奶蓋妝，2月19日至4月11日，到嬌蘭官方LINE專屬報名頁留下資料，可至指定專櫃體驗妝容，並能獲得體驗好禮與專屬滿額禮。