85度C風味拿鐵狂賣10萬杯 2/22日起連7天推第2杯半價優惠

第里雅斯特（Trieste）是義大利東北部靠近斯洛維尼亞邊境的一個港口城市，位於亞得里亞海第里雅斯特灣的最深處，而甫獲得《2020 World Luxury Spa Awards》獎項中最佳《Luxury Destination Spa》肯定的Portopiccolo SPA，即位於此海灣中，就像一個被包圍的幸福綠洲，以其精緻奢華的水療設施療癒所有到訪的旅客。

2021-02-18 10:31