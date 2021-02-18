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85度C風味拿鐵狂賣10萬杯 2/22日起連7天推第2杯半價優惠
85℃日前才剛推出新品風味拿鐵咖啡，上市3週熱賣10萬杯，85℃從2/22（一）到2/28(日)共七天，加碼推出特價方案，包括第一屆85℃咖啡大師選拔獲勝的冠軍哈密拿鐵、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵，優惠期間內通通第2杯半價，想嚐鮮的咖啡控快筆記時間衝一波。
冠軍哈密拿鐵是將咖啡、煉乳、哈密瓜、牛奶巧妙調和，入口就能感受綿密奶泡，以及哈密瓜水果風味，甜而微苦且層次豐富，也是新品風味拿鐵中銷售冠軍。另外2款榛果與香草風味拿鐵，原本只有中杯85元(冰/熱)，本次優惠方案也推出大杯99元(冰/熱)，活動期間同享優惠。活動資訊僅供參考，詳細說明可上85℃粉絲團查詢。
哪裡喝
85℃門市
活動日期：2/22(一)到2/28(日)起共七天
優惠品項：以下3款風味拿鐵系列咖啡，第二杯半價優惠
冠軍哈密拿鐵79元（中）
榛果風味拿鐵85元（中）99元（大）
香草風味拿鐵85元（中）99元（大）
注意事項：活動限現場購買，同品項同大小，不限冰熱。
寄杯辦法依各門市公告為主，外送、APP線上訂餐和電話訂購無此優惠，如有誤植或更動，以現場實際公告為準。
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