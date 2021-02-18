快訊

誰拚藍營主席？他盤點這5人 韓國瑜最大問題是「妻管嚴」

「影片裡是你嗎？」私密影像被公開在網路上 該怎麼辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

85度C風味拿鐵狂賣10萬杯 2/22日起連7天推第2杯半價優惠

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
85℃風味拿鐵2/22到2/28推第2杯半價優惠。圖／85℃提供
85℃風味拿鐵2/22到2/28推第2杯半價優惠。圖／85℃提供

85℃日前才剛推出新品風味拿鐵咖啡，上市3週熱賣10萬杯，85℃從2/22（一）到2/28(日)共七天，加碼推出特價方案，包括第一屆85℃咖啡大師選拔獲勝的冠軍哈密拿鐵、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵，優惠期間內通通第2杯半價，想嚐鮮的咖啡控快筆記時間衝一波。

冠軍哈密拿鐵是將咖啡、煉乳、哈密瓜、牛奶巧妙調和，入口就能感受綿密奶泡，以及哈密瓜水果風味，甜而微苦且層次豐富，也是新品風味拿鐵中銷售冠軍。另外2款榛果與香草風味拿鐵，原本只有中杯85元(冰/熱)，本次優惠方案也推出大杯99元(冰/熱)，活動期間同享優惠。活動資訊僅供參考，詳細說明可上85℃粉絲團查詢。

哪裡喝

85℃門市

活動日期：2/22(一)到2/28(日)起共七天

優惠品項：以下3款風味拿鐵系列咖啡，第二杯半價優惠

冠軍哈密拿鐵79元（中）

榛果風味拿鐵85元（中）99元（大）

香草風味拿鐵85元（中）99元（大）

注意事項：活動限現場購買，同品項同大小，不限冰熱。

寄杯辦法依各門市公告為主，外送、APP線上訂餐和電話訂購無此優惠，如有誤植或更動，以現場實際公告為準。

85℃風味拿鐵2/22到2/28推第2杯半價優惠。圖／85℃提供
85℃風味拿鐵2/22到2/28推第2杯半價優惠。圖／85℃提供
85℃風味拿鐵2/22到2/28推第2杯半價優惠。圖／85℃提供
85℃風味拿鐵2/22到2/28推第2杯半價優惠。圖／85℃提供

咖啡 連假

延伸閱讀

透明櫥窗+植栽牆+咖啡 民進黨高市黨部重開張公眾可親

上班族20日要補班！咖啡半價、茶飲2送1 小確幸快記起來

開工加油！ 「超商咖啡優惠」一次看 全家買1送1、OKmart買6送6

4大超商春節優惠！滿額限量送開運錢母　還有App刮紅包

相關新聞

靜謐 空氣與光線的流動

純淨自在，舒心愜意的自在感受，一直是屋主對於住宅空間改進後的美好想像，空間中多方以簡約樸質的清新調性作為設計主軸，詳細考量屋主生活型態與需求後，給予空間最流暢的格局劃分。

實用與美學兼具 奢華水療幸福綠洲

第里雅斯特（Trieste）是義大利東北部靠近斯洛維尼亞邊境的一個港口城市，位於亞得里亞海第里雅斯特灣的最深處，而甫獲得《2020 World Luxury Spa Awards》獎項中最佳《Luxury Destination Spa》肯定的Portopiccolo SPA，即位於此海灣中，就像一個被包圍的幸福綠洲，以其精緻奢華的水療設施療癒所有到訪的旅客。

台北101去年賺近150億營收第三 網好奇：沒觀光客都誰在買？

台灣百貨公司林立，每年都在比拚營業額數字。網友調出去年百貨公司營收排名，發現台北101高居第三名，好奇裡面幾乎都是精品店，少了觀光客怎還有這種成績。

7-ELEVEN現蒸「栗香地瓜」限定開賣 世界地瓜日第2件2折

年銷2,000萬條，創造「小金磚」傳奇的7-ELEVEN現蒸地瓜，宣布再推出有著「地瓜界皇后」之稱的栗香地瓜新品，2月2...

用底妝招桃花！嬌蘭教化燕麥奶蓋妝 YSL氣墊新裝夠潮

新年開春，當然要化上最美妝容，招來好桃花。化妝中，最重要就是底妝，嬌蘭推出全新恆時微霧純萃粉底液，暱稱微霧小燈泡，能畫出...

85度C風味拿鐵狂賣10萬杯 2/22日起連7天推第2杯半價優惠

85℃日前才剛推出新品風味拿鐵咖啡，上市3週熱賣10萬杯，85℃從2/22（一）到2/28(日)共七天，加碼推出特價方案，包括第一屆85℃咖啡大師選拔獲勝的冠軍哈密拿鐵、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵，優惠期間內通通第2杯半價，想嚐鮮的咖啡控快筆記時間衝一波。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。