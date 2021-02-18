FENDI全新Palazzo男女腕表 羅馬地標建築微型化

FENDI Timepieces推出全新的Palazzo男女腕表系列，表盤設計特別向品牌位於羅馬總部義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）獨一無二的建築致敬，以微型化的藝術手法完美結合古典傳承與現代品味。

FENDI總部是於2015年時遷入The Palazzo della Civiltà Italiana這棟羅馬地標建築的，因為造型方正、拱門設計又脫胎自羅馬競技場，又被暱稱為「方形羅馬競技場（Square Colosseum）」，是墨索里尼時代義大利建築的代表作。由Giovanni Guerrini、Ernesto Bruno La Padula、以及Mario Romanoas幾位設計師共同創作的這棟建築，本來是為1942年的世界博覽會而建造，不過世博會因為二戰爆發而取消，這棟全大理石的建築也因此有十多年的時間成了羅馬的巨型「蚊子館」。