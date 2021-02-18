粉紅兔兔甜甜圈超萌！Mister Donut×卡娜赫拉聯名登場

在櫻花花季之時，「Mister Donut」再度與「卡娜赫拉的小動物」攜手合作，自2月19日起推出4款卡娜赫拉的小動物造型甜甜圈，更還有波堤獅甜甜圈，以及5款櫻花季限定甜甜圈，增添粉紅幸福感。同時Mister Donu還有多款卡娜赫拉的小動物的聯名包裝紙盒、提袋、限定飲料包裝及週邊商品，要用可愛模樣療癒粉絲的心。

本次合作的4款卡娜赫拉的小動物造型甜甜圈中，「粉紅兔兔甜甜圈」將粉紅兔兔化身大臉甜甜圈，臉蛋帶有櫻花香氣，內餡則為草莓鮮奶油，每顆80元；「P助甜甜圈」外層是水蜜桃風味巧克力，搭配水蜜桃鮮奶油內餡，有著清爽香甜的滋味，每顆80元。另外還有櫻花香氣的「粉紅兔兔波堤」、水蜜桃風味的「P助波堤」，各為60元。同時當家的波堤獅此次也化身為「波堤獅甜甜圈」登場，每顆60元。

針對櫻花季，Mister Donut此次特別將櫻花萃取液、櫻花粉加入櫻花巧克力醬中，更添整體風味，並有全新的櫻花圈體甜甜。「朵朵櫻花」外層沾有櫻花巧克力，並以鹽漬櫻花點綴，每顆50元；「紅豆櫻花」則是以紅豆鮮奶油作為內餡，和風感十足，每顆50元。同時還有櫻花漾波堤、櫻花棉花糖波堤、櫻花草莓波堤等3款限定波堤同步登場，各為42～48元。