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粉紅兔兔甜甜圈超萌！Mister Donut×卡娜赫拉聯名登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「粉紅兔兔甜甜圈」將粉紅兔兔化身大臉甜甜圈，臉蛋帶有櫻花香氣，內餡則為草莓鮮奶油，每顆80元。圖／Mister Donut提供
「粉紅兔兔甜甜圈」將粉紅兔兔化身大臉甜甜圈，臉蛋帶有櫻花香氣，內餡則為草莓鮮奶油，每顆80元。圖／Mister Donut提供

在櫻花花季之時，「Mister Donut」再度與「卡娜赫拉的小動物」攜手合作，自2月19日起推出4款卡娜赫拉的小動物造型甜甜圈，更還有波堤獅甜甜圈，以及5款櫻花季限定甜甜圈，增添粉紅幸福感。同時Mister Donu還有多款卡娜赫拉的小動物的聯名包裝紙盒、提袋、限定飲料包裝及週邊商品，要用可愛模樣療癒粉絲的心。

本次合作的4款卡娜赫拉的小動物造型甜甜圈中，「粉紅兔兔甜甜圈」將粉紅兔兔化身大臉甜甜圈，臉蛋帶有櫻花香氣，內餡則為草莓鮮奶油，每顆80元；「P助甜甜圈」外層是水蜜桃風味巧克力，搭配水蜜桃鮮奶油內餡，有著清爽香甜的滋味，每顆80元。另外還有櫻花香氣的「粉紅兔兔波堤」、水蜜桃風味的「P助波堤」，各為60元。同時當家的波堤獅此次也化身為「波堤獅甜甜圈」登場，每顆60元。

針對櫻花季，Mister Donut此次特別將櫻花萃取液、櫻花粉加入櫻花巧克力醬中，更添整體風味，並有全新的櫻花圈體甜甜。「朵朵櫻花」外層沾有櫻花巧克力，並以鹽漬櫻花點綴，每顆50元；「紅豆櫻花」則是以紅豆鮮奶油作為內餡，和風感十足，每顆50元。同時還有櫻花漾波堤、櫻花棉花糖波堤、櫻花草莓波堤等3款限定波堤同步登場，各為42～48元。

除了聯名甜點、櫻花季甜點外，Mister Donut也推出多款卡娜赫拉的小動物的週邊商品，除了日前推出的粉紅兔兔面紙套、P助面紙套外，此次還將推出「波堤獅與卡娜赫拉的小動物聯名飲料提袋」，消費滿100元並加價128元即可獲得，另有2款卡娜赫拉的小動物環保杯，加購價99元。同時店內也會換上Mister Donut波堤獅×卡娜赫拉的小動物的限定包裝，帶來療癒的俏皮與趣味。

Mister Donut三度攜手卡娜赫拉的小動物，推出4款聯名甜點與1款波堤獅甜點。圖／Mister Donut提供
Mister Donut三度攜手卡娜赫拉的小動物，推出4款聯名甜點與1款波堤獅甜點。圖／Mister Donut提供
Mister Donut本次推出朵朵櫻花、紅豆櫻花等櫻花季限定產品。圖／Mister Donut提供
Mister Donut本次推出朵朵櫻花、紅豆櫻花等櫻花季限定產品。圖／Mister Donut提供
櫻花季限定的「紅豆櫻花」，每顆50元。圖／Mister Donut提供
櫻花季限定的「紅豆櫻花」，每顆50元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出多款卡娜赫拉的小動物的週邊商品，包括環保杯、飲料提袋。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出多款卡娜赫拉的小動物的週邊商品，包括環保杯、飲料提袋。圖／Mister Donut提供

櫻花季 巧克力 甜點

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