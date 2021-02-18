快訊

誰拚藍營主席？他盤點這5人 韓國瑜最大問題是「妻管嚴」

「影片裡是你嗎？」私密影像被公開在網路上 該怎麼辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫芸芸逆天美照 隨手戴600萬寶格麗珠寶表搶鏡

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
孫芸芸配戴價值近600萬的寶格麗珠寶表。圖／取自IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴價值近600萬的寶格麗珠寶表。圖／取自IG @aimeeyunyunsun

農曆春節期間是家族團聚的時候，連名人也不會例外。被稱為「台灣第一名媛」的孫芸芸，在年節期間就在IG上發文，po出她和弟弟未婚妻Aimee Su的合照，她留言笑問：「是不是長得好像？」，巧的是兩人英文名字都是Aimee連拼法都一字不差。不過兩位「神複製」美女最大差異，就是孫芸芸手上一只超級搶眼的寶格麗Serpenti玫瑰金珠寶表了。

孫芸芸配戴、展現「家姐霸氣」的這款Serpenti Misteriosi Pallini系列頂級玫瑰金珠寶腕表，價值近600萬元，總共纏繞兩圈，Pallini義大利文指的就是蛇身裝飾以細緻金工打造的立體金珠，搭配白K金鑲鑽的蛇頭與蛇尾，蛇眼並鑲嵌祖母綠寶石，神秘表的表面則藏在可以打開的蛇首下，整體設計活潑有層次。這款別緻的腕表創作靈感來自咆哮80年代的文化革命和創意。1970年代首個誕生的Serpenti蛇形珠寶便是一款可以纏繞在手上的Serpenti珠寶表，可以說是經典濫觴。

孫芸芸配戴價值近600萬的寶格麗珠寶表。圖／取自IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴價值近600萬的寶格麗珠寶表。圖／取自IG @aimeeyunyunsun
BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI PALLINI系列頂級玫瑰金珠寶腕表，約597萬8,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI PALLINI系列頂級玫瑰金珠寶腕表，約597萬8,000元。圖／寶格麗提供
孫芸芸配戴價值近600萬的寶格麗珠寶表。圖／取自IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴價值近600萬的寶格麗珠寶表。圖／取自IG @aimeeyunyunsun

珠寶 腕表 義大利

延伸閱讀

發摟孫芸芸買話題包款 霸氣又性感的穿搭範本

孫芸芸「做工的人」造型帥爆 韓星孝敏跟著蹲下去 光希也拎COACH同款手袋

「雙王」跨時空時尚界發光！台劇男神王凱、王宇婕對視好深情

孫芸芸穿搭重點在「美腿」！短靴挑選掌握4大方向，視覺身高激增+10cm！

相關新聞

靜謐 空氣與光線的流動

純淨自在，舒心愜意的自在感受，一直是屋主對於住宅空間改進後的美好想像，空間中多方以簡約樸質的清新調性作為設計主軸，詳細考量屋主生活型態與需求後，給予空間最流暢的格局劃分。

實用與美學兼具 奢華水療幸福綠洲

第里雅斯特（Trieste）是義大利東北部靠近斯洛維尼亞邊境的一個港口城市，位於亞得里亞海第里雅斯特灣的最深處，而甫獲得《2020 World Luxury Spa Awards》獎項中最佳《Luxury Destination Spa》肯定的Portopiccolo SPA，即位於此海灣中，就像一個被包圍的幸福綠洲，以其精緻奢華的水療設施療癒所有到訪的旅客。

台北101去年賺近150億營收第三 網好奇：沒觀光客都誰在買？

台灣百貨公司林立，每年都在比拚營業額數字。網友調出去年百貨公司營收排名，發現台北101高居第三名，好奇裡面幾乎都是精品店，少了觀光客怎還有這種成績。

7-ELEVEN現蒸「栗香地瓜」限定開賣 世界地瓜日第2件2折

年銷2,000萬條，創造「小金磚」傳奇的7-ELEVEN現蒸地瓜，宣布再推出有著「地瓜界皇后」之稱的栗香地瓜新品，2月2...

用底妝招桃花！嬌蘭教化燕麥奶蓋妝 YSL氣墊新裝夠潮

新年開春，當然要化上最美妝容，招來好桃花。化妝中，最重要就是底妝，嬌蘭推出全新恆時微霧純萃粉底液，暱稱微霧小燈泡，能畫出...

85度C風味拿鐵狂賣10萬杯 2/22日起連7天推第2杯半價優惠

85℃日前才剛推出新品風味拿鐵咖啡，上市3週熱賣10萬杯，85℃從2/22（一）到2/28(日)共七天，加碼推出特價方案，包括第一屆85℃咖啡大師選拔獲勝的冠軍哈密拿鐵、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵，優惠期間內通通第2杯半價，想嚐鮮的咖啡控快筆記時間衝一波。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。