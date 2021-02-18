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孫芸芸逆天美照 隨手戴600萬寶格麗珠寶表搶鏡
農曆春節期間是家族團聚的時候，連名人也不會例外。被稱為「台灣第一名媛」的孫芸芸，在年節期間就在IG上發文，po出她和弟弟未婚妻Aimee Su的合照，她留言笑問：「是不是長得好像？」，巧的是兩人英文名字都是Aimee連拼法都一字不差。不過兩位「神複製」美女最大差異，就是孫芸芸手上一只超級搶眼的寶格麗Serpenti玫瑰金珠寶表了。
孫芸芸配戴、展現「家姐霸氣」的這款Serpenti Misteriosi Pallini系列頂級玫瑰金珠寶腕表，價值近600萬元，總共纏繞兩圈，Pallini義大利文指的就是蛇身裝飾以細緻金工打造的立體金珠，搭配白K金鑲鑽的蛇頭與蛇尾，蛇眼並鑲嵌祖母綠寶石，神秘表的表面則藏在可以打開的蛇首下，整體設計活潑有層次。這款別緻的腕表創作靈感來自咆哮80年代的文化革命和創意。1970年代首個誕生的Serpenti蛇形珠寶便是一款可以纏繞在手上的Serpenti珠寶表，可以說是經典濫觴。
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