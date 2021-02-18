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衝一波！ 非假日上武陵賞櫻 國光客運加贈限量櫻花口罩

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國光客運武陵賞櫻專車持續發車至3月1日，非假日班次乘客加贈限量櫻花口罩。圖／國光客運提供
國光客運武陵賞櫻專車持續發車至3月1日，非假日班次乘客加贈限量櫻花口罩。圖／國光客運提供

武陵農場櫻花季自大年初一展開，第一波紅粉佳人與緋寒櫻花況大爆發掀起高潮。國光客運今天表示，賞櫻專車持續發車至3月1日（228和平紀念日補假），即日起非假日賞櫻專車乘客加贈限量櫻花口罩。

國光客運說，春節期間不少民眾安排走春賞花行程，武陵農場兆豐茶園步道與隘口一帶，緋寒櫻與紅粉佳人適逢最佳觀賞期，掀起第一波高潮，不少民眾稱讚今年是近年來最美麗櫻花季，接下來有昭和櫻、琉球緋寒櫻與霧社櫻等不同品種陸續登場。

國光客運說，大年初一至初五乘客反應熱烈，總共發出近200班次賞櫻專車，載送超過7000位民眾上山享受美景，本周六與周日兩天各70車次全部預約一空。建議民眾踴躍選擇非假日上山，更能悠閒享受美景。

國光客運說，下周一至下周五上班日將全力提升運量，擴大服務賞櫻民眾，為鼓勵民眾分流上山，搭乘非假日班次賞櫻專車將加贈限量版櫻花口罩。

國光客運說，賞櫻專車持續發車至3月1日（228和平紀念日補假），發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等地點，民眾可以在國光客運售票窗口、KLook客路網、台北轉運站APP或各大連鎖超商購買車票。

國光客運武陵賞櫻專車持續發車至3月1日，非假日班次乘客加贈限量櫻花口罩。圖／國光客運提供
國光客運武陵賞櫻專車持續發車至3月1日，非假日班次乘客加贈限量櫻花口罩。圖／國光客運提供

櫻花季 國光客運 賞櫻

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