衝一波！ 非假日上武陵賞櫻 國光客運加贈限量櫻花口罩

最好吃的韓國炸雞底加啦！說到韓國炸雞，就一定要配啤酒啦！不論是下班回到家的宵夜時光或是朋友間聚餐的好去處，只要一吃到鮮嫩多汁的韓國炸雞，再配上冰涼的啤酒，瞬間就讓人整天的煩惱都消除了！《DailyVi

2021-02-18 10:16