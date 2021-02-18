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《鐘樓怪人》進軍國表藝場館 今午全面啟售

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創 提供
圖／聯合數位文創 提供

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris），六度來台，場場完銷，堪稱台灣表演藝術史上不敗傳奇製作。今年五月，《鐘樓怪人》將首度台北、高雄兩地巡演，並首次進軍國表藝場館，打破台灣演出場次最高紀錄。一月底早鳥啟售後，短短21天銷售近過半票房，《鐘樓怪人》威力持續全台發燒！

次次來台均受到台灣觀眾熱烈歡迎且深受好評的《鐘樓怪人》，本次在全台觀眾的集氣下，終於走出台北，展開台北、高雄兩地的巡迴演出，並即將在兩國家級場館「台北流行音樂中心」及「高雄衛武營國家歌劇院」盛情綻放！官方消息一出，即造成全台轟動，高雄場次更在開賣半個月後，幾近完售，觀眾直呼「難得可以在國表藝場館看到《鐘樓怪人》，絕對是一生必體驗一次的經驗！」；而法國製作方在確認場地後也表示：第一次巡演兩城市，希望能讓更多的台灣觀眾欣賞到《鐘樓怪人》的美，也希望透過這兩個頂級場館，帶給觀眾與過往不一樣的感受。

主辦單位為回饋廣大粉絲支持，即日起至二月二十五日，凡購票並符合資格觀眾，還有機會參加主辦單位與法國團隊特別準備的粉絲回饋活動，讓觀眾體驗《鐘樓怪人》演出之外的魅力，詳情請關注臉書「udn X 瘋表演」

由聯合數位文創主辦的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）於 2021 年 5 月 19 日至 5 月 23 日在高雄衛武營國家歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、5 月 28 日至 6 月 6 日在台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）演出。感謝指定飯店：台北六福萬怡酒店以及高雄福華大飯店，提供最舒適的住宿空間。即日起全面啟售優惠最低88折，購票請上udn售票網（高雄場：https://bit.ly/3baaYh7；台北場：https://bit.ly/2N6xiQO），客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00）

國家歌劇院 法國 衛武營

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