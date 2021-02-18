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Clubhouse用聽得不過癮？AP x Music 180好聽又好看！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
雙胞胎兄弟Laurent和Larry Bourgeois組成的Les Twins，帶來音樂自由律動的即興舞步。圖 / Audemars Piguet提供。
雙胞胎兄弟Laurent和Larry Bourgeois組成的Les Twins，帶來音樂自由律動的即興舞步。圖 / Audemars Piguet提供。

「你那邊還有沒有邀請碼？」近日社群最火話題，莫過於多人線上語音聊天社交軟體的「Clubhouse」。透過網路串聯，讓使用者能在線上即時以多人連線、交流想法，一度成為年前年後的超熱使用趨勢。但人得到資訊原就仰賴聽覺、視覺等多重感官，嫌「聽」得不過癮？瑞士鐘錶品牌愛彼（Audemars Piguet）的AP X Music 180計畫邁入第三集「天堂」，好聽、好看，從瑞士去到巴黎、來到台灣，傳遞飽滿律動能量。

最新音樂系列劇集「180」的第三篇章名為「天堂（Paradise）」，由來巴黎的電影導演組合Original Kids掌鏡，並以當代流行的「沉浸式」的拍攝手法，講述音樂雙人組合Tschegue、詞曲創作人Jeanne Added和雙胞胎舞者Les Twins帶有藝術氛圍的多重相遇，為觀眾帶來身歷其境的觀影體驗；身兼詞曲創作人、歌手和貝斯手的Jeanne Added在2015年發行首張專輯「Be Sensational」，因而在音樂的舞台展露頭角，由Nicolas Dacunha和Faty Sy Savanet組成的Tschegue則以非洲部落音樂和車庫搖滾作為創作主軸，帶來直擊人心的雀躍活力。

之前從未有過合作的Jeanne Added和Tshegue在三天時間內以完全自主的方式，共同完成了原創配樂作品的創作和錄製，如何在超短的三天內找到聽覺的和諧與衝突？雙胞胎兄弟Laurent和Larry Bourgeois組成、帶有嘻哈風格的Les Twins再度送上神來一筆，最後完成了一組特殊、動感的聽覺與視覺體驗：動感的電子節拍、打擊樂與輕柔的旋律，加上英語與剛果林加拉語（Lingála）的音律衝突美感。

三分鐘的音樂「Paradise」，以及三分鐘的完整紀錄影片「Paradise」，都可在愛彼的官方網站audemarspiguet.com中，搜尋episode 3後，完整聆聽欣賞。網站再內坎上一組與Spotify合作的清單，完整收錄24首三組藝術家創作時的靈感來源。值得一提的是：「Paridise」的開場歌詞是，「如果你看不到？閉上眼睛吧！如果你相信我，閉上眼睛吧！（If you can't see , close your eyes , If you trust me , close your eyes) 」也許藝術家們真正要說的是：「（來聽音樂吧！）閉上眼睛吧！」

身兼詞曲創作人、歌手和貝斯手的Jeanne Added在2015年發行首張專輯「Be Sensational」，因而在音樂的舞台展露頭角。圖 / Audemars Piguet提供。
身兼詞曲創作人、歌手和貝斯手的Jeanne Added在2015年發行首張專輯「Be Sensational」，因而在音樂的舞台展露頭角。圖 / Audemars Piguet提供。
Faty Sy Savanet以母語、剛果的「林加拉語（Lingála）」帶來音律的衝突美感與奇異聆聽體驗。圖 / Audemars Piguet提供。
Faty Sy Savanet以母語、剛果的「林加拉語（Lingála）」帶來音律的衝突美感與奇異聆聽體驗。圖 / Audemars Piguet提供。
Nicolas Dacunha和Faty Sy Savanet組成的Tschegue則以非洲部落音樂和車庫搖滾作為創作主軸。圖 / Audemars Piguet提供。
Nicolas Dacunha和Faty Sy Savanet組成的Tschegue則以非洲部落音樂和車庫搖滾作為創作主軸。圖 / Audemars Piguet提供。

巴黎 瑞士 藝術家

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