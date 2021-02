Clubhouse用聽得不過癮？AP x Music 180好聽又好看！

「你那邊還有沒有邀請碼?」近日社群最火話題,莫過於多人線上語音聊天社交軟體的「Clubhouse」。透過網路串聯,讓使用者能在線上即時以多人連線、交流想法,一度成為年前年後的超熱使用趨勢。但人得到資訊原就仰賴聽覺、視覺等多重感官,嫌「聽」得不過癮?瑞士鐘錶品牌愛彼(Audemars Piguet)的AP X Music 180計畫邁入第三集「天堂」,好聽、好看,從瑞士去到巴黎、來到台灣,傳遞飽滿律動能量。

最新音樂系列劇集「180」的第三篇章名為「天堂(Paradise)」,由來巴黎的電影導演組合Original Kids掌鏡,並以當代流行的「沉浸式」的拍攝手法,講述音樂雙人組合Tschegue、詞曲創作人Jeanne Added和雙胞胎舞者Les Twins帶有藝術氛圍的多重相遇,為觀眾帶來身歷其境的觀影體驗;身兼詞曲創作人、歌手和貝斯手的Jeanne Added在2015年發行首張專輯「Be Sensational」,因而在音樂的舞台展露頭角,由Nicolas Dacunha和Faty Sy Savanet組成的Tschegue則以非洲部落音樂和車庫搖滾作為創作主軸,帶來直擊人心的雀躍活力。

之前從未有過合作的Jeanne Added和Tshegue在三天時間內以完全自主的方式,共同完成了原創配樂作品的創作和錄製,如何在超短的三天內找到聽覺的和諧與衝突?雙胞胎兄弟Laurent和Larry Bourgeois組成、帶有嘻哈風格的Les Twins再度送上神來一筆,最後完成了一組特殊、動感的聽覺與視覺體驗:動感的電子節拍、打擊樂與輕柔的旋律,加上英語與剛果林加拉語(Lingála)的音律衝突美感。