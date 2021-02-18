香脆多汁、原味淋醬都必嚐！全台網路熱議十大韓式炸雞店

最好吃的韓國炸雞底加啦！

說到韓國炸雞，就一定要配啤酒啦！不論是下班回到家的宵夜時光或是朋友間聚餐的好去處，只要一吃到鮮嫩多汁的韓國炸雞，再配上冰涼的啤酒，瞬間就讓人整天的煩惱都消除了！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查找出全台網路最熱議的十大韓式炸雞店，主打美味的韓式炸雞不試可惜～你最喜歡的韓國炸雞有上榜嗎？讓我們一起來看看吧！

image source:fb/起家雞 Cheogajip

No.10 朴大哥的韓式炸雞

台灣第一家韓國炸雞專賣店的「朴大哥的韓式炸雞」，因為韓劇「來自星星的你」女主角千頌伊每次都要配啤酒加炸雞，形成一股旋風，每次都要排好幾個小時才有位子。其中最有名的就是招牌黑醬炸雞翅，鹹甜醬汁再加上鮮嫩多汁的雞翅，會讓人一吃就停不下來，有網友說他每到台中都必吃！店裡的馬格里冰沙也是必點之一，酸酸甜的清涼口味，又解辣又消暑！目前朴大哥的韓式炸雞只在台中才有噢，分別是逢甲總店及一中直營店，到訪台中的朋友們別忘了去嚐嚐～

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No.9 圓夢炸雞

位於西門的圓夢炸雞是UPI圭賢韓文補習班的副院長經營的，店裡還有許多圭賢的簽名海報及應援小物可供粉絲拍照打卡索取~還有個信箱可以寫信給圭賢，圓一個夢！大蒜醬油炸雞上面鋪著蒜片、再搭配甜甜的醬料，搭配淡淡的大蒜味真是絕配！而咖哩奶油口味則是店裡的新品，濃郁的奶油配著鮮奶油的香氣讓人欲罷不能，軟嫩多汁的好滋味讓許多網友表示絕對會在二訪呢！

臉書：圓夢炸雞

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No.8 歐巴韓式炸雞

從台中一中商圈發跡的歐巴韓式炸雞，目前在台南北園、國華街都有直營店。炸雞總共有六種口味，有甜醬、蜂蜜、醬油、辣醬、蒜味、檸檬，每份都附上薯條；其中以甜醬跟辣醬最受歡迎，醬汁甜中帶點微辣，搭配外酥內多汁的炸雞，讓人吃到停不下來！而新口味雪花炸雞則是走清爽路線，現炸的炸雞撒上滿滿的雪花粉跟堅果粉，再搭配清脆的洋蔥絲，濃濃的起司香，涮嘴得不得了！

臉書：歐巴韓式炸雞 오빠치킨&주먹밥 &김치 台南國華直營店

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No.7 韓雞bar

韓雞bar韓式炸雞可說是遍佈全台，北至宜蘭、桃園、鶯歌，西部則是在雲林斗六、最遠到台東都有它的身影。

韓雞bar的人氣招牌必點青蔥醒腦炸雞選用溫體去骨雞腿肉，特製醬汁還加了些許芥末，再擺上青蔥點綴，口感豐富有層次；奶霜洋蔥炸雞鋪上滿滿的洋蔥絲再淋上特製奶霜醬，濃郁奶香再搭配洋蔥的清脆爽口，讓人吃了還想再吃！

臉書粉專：韓雞Bar • Korean Fried Chicken

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No.6 OMO Chicken

位於羅東的OMO Chicken 是間韓系極簡風的清新小店，純白牆壁搭配綠色植物妝點，還有霓虹的LOGO燈飾，超級適合拍照打卡～炸雞的味道是由店長的韓國姊夫親自教授，保證每一口都是正宗韓式炸雞的味道！

招牌的經典洋釀，鹹甜滋味讓人愛不釋口，不敢吃辣的也可以選擇美味甘醬，感受炸雞的鮮嫩及醬油的甘甜滋味。辣炒年糕炒拉麵也是必吃，有整顆蛋、起司、魚板和年糕，用料相當豐富，拉麵也很Q彈有嚼勁，讓人不禁食指大動！

臉書粉專：OMO Chicken 어머치킨

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No.5 娘子炸雞

位於台北東區的娘子炸雞，炸雞口味有多達十種，相當多元，除了常見的韓式甘醬、辣醬口味之外，還有迷迭香蒜味雞、香麻椒椒雞、青醬炸雞等口味，滿足饕客的味蕾，只要點炸雞就有四種小菜無限續，非常適合三五好友相聚。

被鮮豔醬汁包裹著的韓式辣味炸雞保有酥脆口感，微辣中帶有淡淡香甜氣息；不同於用韓式醬料拌炒，香麻椒椒雞在酥炸過後再以辣椒、調味粉做調味，吃起來香香麻麻，還帶點胡椒的鹹香味，喜歡嚐鮮的朋友決不能錯過！

臉書：娘子炸雞

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No.4 MOM'S TOUCH

韓國知名速食店MoM’s Touch在南部開設分店後，去年終於也在台北師大商圈落腳啦！店內裝潢明亮並且帶有街頭感，餐點除了必吃的炸雞以外，還有多種口味的漢堡可做選擇～

身為韓國品牌速食龍頭之一，口味必是上乘之作，炸雞鮮嫩多汁，外皮酥脆並且厚薄適中，小點心年糕炸雞的年糕也是毫不馬虎，吃起來Q彈有嚼勁，偏甜的口味很適合作為飯後小點！吃完炸雞再搭配店裡特有的氣泡飲，清爽不油膩！

臉書：MoM's TOUCH 師大店

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No.3 bb.q CHICKEN

還記得韓劇《鬼怪》裡老闆娘的炸雞店嗎？那就是bb.q CHICKEN！因韓劇《鬼怪》在全球一砲而紅的「bb.q CHICKEN」遍佈全球25個國家，已經超過2500間店，是全世界店數最多的韓式炸雞連鎖店。

「蜂蜜蒜味炸雞」是bb.q CHICKEN最熱銷的口味之一，酥脆的炸雞裹上蜂蜜蒜味外衣，實在令人無法抗拒。如果想吃到最正宗的韓式，就一定要選擇「辣味炸雞」，多汁鮮美的炸雞，搭配特製的韓式辣味醬，散發著微甜的辣味香氣，一口吃下辣勁十足！

臉書：bb.q CHICKEN Taiwan

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No.2 NENE CHICKEN TAIWAN

被封為韓國必吃三大韓式炸雞品牌之一的超人氣NENE CHICKEN，NENE（네네） 在韓文中代表就是「好、好」的意思，讓人一想到炸雞就想到NENE！

不論是酸甜洋釀、雪花起士或是濃郁奶酪，都是店裡最人氣的口味！「奶油優格炸雞」清爽不油膩的滋味，加上爆量的洋蔥做搭配，實在超級對味。而今年情人節NENE CHICKEN還推出期間限定的「巧克力炸雞」口味，在原味炸雞上淋滿巧克力醬，甜與鹹口感交錯，讓人一口接一口！

官網：NeNe Chicken Taiwan

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No.1 起家雞

說到韓國炸雞，就一定要講到起家雞，這家老字號已有30幾年的歷史，在台的分店北中南皆有～炸雞口味眾多且難分高下，各口味皆有支持者，YouTuber一隻阿圓大力推薦喔～

網友們表示若第一次光顧，建議可以先從洋釀炸雞點起，洋釀炸雞口味帶點酸甜，味道很道地，大人小孩都很適合。淋上芝麻油的手作飯糰搭配海苔的香氣，也是讓人食指大動！最重要的是，店家的外送服務相當完善，讓每個人都能像韓劇的男女主角一樣，在家大口吃肉、大口喝酒！

官網： 起家雞韓式炸雞|Cheogajip Korean Fried Chicken

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月11日至2021年02月09日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台韓式炸雞店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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