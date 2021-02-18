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台北101去年賺近150億營收第三 網好奇：沒觀光客都誰在買？

聯合新聞網 / 綜合報導
台北101購物中心。記者蘇健忠／攝影
台北101購物中心。記者蘇健忠／攝影

台灣百貨公司林立，每年都在比拚營業額數字。網友調出去年百貨公司營收排名，發現台北101購物中心高居第三名，好奇裡面幾乎都是精品店，少了觀光客怎還有這種成績。

購物中心情報站的資料，2020年台灣有10間營業額超過百億的百貨公司，台中中港新光三越達到206億，十度蟬聯全台百貨「店王」；第二名為台北SOGO復興店，台北101購物中心則以147億位居第三，新光三越台南西門店和漢神巨蛋分列第四和第五。

網友在PTT發問，台北101裡面都是精品店，少了陸客和其他外國觀光客，居然還有快150億的營收，每次去也都沒有什麼客人，只有鼎泰豐、蘋果、ZARA和星巴克有人逛，到底都是誰在買？

其他網友表示：「只有蘋果和鼎泰豐在排隊」、「樓上上班族每天吃飯貢獻的？」、「有錢人買一次精品抵其他幾家一整天營收」、「101也有很多平價店阿」、「101百達翡麗賣一支，你要賣多少手機？」。

也有人熱議台中百貨拿下第一名：「台中消費力真驚人」、「台中應該是集中效應，跟新竹的道理一樣，不像台北跟高雄都分散了」、「一半進口車銷往台中」、「台中吸彰化南投雲林苗栗的人吧」。

台北101

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