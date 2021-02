獨／永康商圈又收1間！Matcha One抹茶店　2／28熄燈

受到疫情影響,永康商圈的消費人潮大減,連帶也衝擊當地的名店。繼「度小月」宣佈停業後,以抹茶甜點為招牌的「Matcha One永康店」,2月17日也於官方粉絲團宣佈,將於2月28日下台一鞠躬,結束5年的歷史。對於抹茶愛好者而言,又將少一處品嚐點心的好去處。

自2016年7月開業至今的Matcha One 永康店,乃是知名抹茶點心店「平安京茶事」的副品牌,價格相對親民。店內提供有手刷抹茶、抹茶拿鐵、宇治金時冰沙、抹茶霜淇淋等多樣化的日式點心,還有多種口味的千層蛋糕、鬆餅、蛋糕卷,價格多落於150~200元。多年的心血努力之下,Matcha One 永康店已經累積有一定的知名度與顧客,在google評論上,共有超過900條的評論,平均獲得4.2星。

Matcha One 永康店在2月17日晚間發布公告,表示將營業至2月28日,引起許多粉絲不捨,留言表示「台灣第一名的抹茶蛋糕就是你們家的,以後吃不到了?」、「看到這個消息我這個抹茶控很難過啊」、「真的沒辦法…永康商圈沒落的速度實在太快了!」