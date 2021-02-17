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獨／永康商圈又收1間！Matcha One抹茶店　2／28熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Matcha One 永康店店內提供多種抹茶點心。圖／取自Matcha One 永康店粉絲頁
Matcha One 永康店店內提供多種抹茶點心。圖／取自Matcha One 永康店粉絲頁

受到疫情影響，永康商圈的消費人潮大減，連帶也衝擊當地的名店。繼「度小月」宣佈停業後，以抹茶甜點為招牌的「Matcha One永康店」，2月17日也於官方粉絲團宣佈，將於2月28日下台一鞠躬，結束5年的歷史。對於抹茶愛好者而言，又將少一處品嚐點心的好去處。

自2016年7月開業至今的Matcha One 永康店，乃是知名抹茶點心店「平安京茶事」的副品牌，價格相對親民。店內提供有手刷抹茶、抹茶拿鐵、宇治金時冰沙、抹茶霜淇淋等多樣化的日式點心，還有多種口味的千層蛋糕、鬆餅、蛋糕卷，價格多落於150～200元。多年的心血努力之下，Matcha One 永康店已經累積有一定的知名度與顧客，在google評論上，共有超過900條的評論，平均獲得4.2星。

Matcha One 永康店在2月17日晚間發布公告，表示將營業至2月28日，引起許多粉絲不捨，留言表示「台灣第一名的抹茶蛋糕就是你們家的，以後吃不到了？」、「看到這個消息我這個抹茶控很難過啊」、「真的沒辦法…永康商圈沒落的速度實在太快了！」

儘管Matcha One 永康店即將於2月底落幕，但Matcha One已於1月初於捷運忠孝新生商圈新開設Matcha One 齊東店，以老屋結合和洋空間的環境，提供板前裝飾甜點、日式抹茶點心，成為抹茶愛好者的另一選擇。

Matcha One 永康店將於2月28日停業。圖／取自Matcha One 永康店粉絲頁
Matcha One 永康店將於2月28日停業。圖／取自Matcha One 永康店粉絲頁

甜點 永康商圈

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