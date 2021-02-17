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文藝少女必備 agnès b.書卷味皮夾中看也中用

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
藍黑色塊拼接中夾內裡。圖／agnès b.提供
藍黑色塊拼接中夾內裡。圖／agnès b.提供

新的一年，許多人會追求某種「儀式感」，把日常用品汰舊換新，希望能迎接嶄新的好運與幸福。觀察平常最常使用的隨身物品當屬皮夾，一個好用的皮夾除了要有方便的收納隔層，外觀也是不能馬虎的。

agnès b.本季小皮件系列推出了多款新的皮夾，包含長、中、短夾、零錢包，設計風格主打清新書卷味，無論是皮面拼接或是車縫線點綴款，都散發濃濃的文藝氣息和知性美。

皮面拼接款選擇桃紅與橘色、灰黑與深藍，撞色營造出亮眼氣質，長夾更點綴了白色細節提升色彩豐富性。車縫線款有紅棕、焦糖橘等，整齊的車縫邊裝飾配上經典的的agnès b. Logo，簡約清爽，另外還有帶點復古舊物情懷的圓形Logo標牌款可選擇。部分款式內部隔層採用對比色皮革，以及富有質感金屬釘釦，好收納的同時也兼顧細膩的品味。

agnès b.本季小皮件系列推出了多款新的皮夾，包含長、中、短夾、零錢包，走的是小清新路線，散發濃濃的文藝氣息。圖／agnès b.提供
agnès b.本季小皮件系列推出了多款新的皮夾，包含長、中、短夾、零錢包，走的是小清新路線，散發濃濃的文藝氣息。圖／agnès b.提供
圓形Logo標牌焦糖橘短夾，7,280元。圖／agnès b.提供
圓形Logo標牌焦糖橘短夾，7,280元。圖／agnès b.提供
色塊拼接長夾內裡。圖／agnès b.提供
色塊拼接長夾內裡。圖／agnès b.提供
色塊拼接長夾，7,980元。圖／agnès b.提供
色塊拼接長夾，7,980元。圖／agnès b.提供
色塊拼接中夾，6,980元。圖／agnès b.提供
色塊拼接中夾，6,980元。圖／agnès b.提供
車縫線點綴款短夾，6,580元。圖／agnès b.提供
車縫線點綴款短夾，6,580元。圖／agnès b.提供
車縫線點綴款零錢包，3,980元。圖／agnès b.提供
車縫線點綴款零錢包，3,980元。圖／agnès b.提供
圓形Logo標牌黑色長夾，8,580元。圖／agnès b.提供
圓形Logo標牌黑色長夾，8,580元。圖／agnès b.提供
圓形Logo標牌棕色短夾，7,280元。圖／agnès b.提供
圓形Logo標牌棕色短夾，7,280元。圖／agnès b.提供
藍黑色塊拼接中夾，6,980元。圖／agnès b.提供
藍黑色塊拼接中夾，6,980元。圖／agnès b.提供
車縫線點綴款長夾，7,980元。圖／agnès b.提供
車縫線點綴款長夾，7,980元。圖／agnès b.提供

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