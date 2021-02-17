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文藝少女必備 agnès b.書卷味皮夾中看也中用
新的一年，許多人會追求某種「儀式感」，把日常用品汰舊換新，希望能迎接嶄新的好運與幸福。觀察平常最常使用的隨身物品當屬皮夾，一個好用的皮夾除了要有方便的收納隔層，外觀也是不能馬虎的。
agnès b.本季小皮件系列推出了多款新的皮夾，包含長、中、短夾、零錢包，設計風格主打清新書卷味，無論是皮面拼接或是車縫線點綴款，都散發濃濃的文藝氣息和知性美。
皮面拼接款選擇桃紅與橘色、灰黑與深藍，撞色營造出亮眼氣質，長夾更點綴了白色細節提升色彩豐富性。車縫線款有紅棕、焦糖橘等，整齊的車縫邊裝飾配上經典的的agnès b. Logo，簡約清爽，另外還有帶點復古舊物情懷的圓形Logo標牌款可選擇。部分款式內部隔層採用對比色皮革，以及富有質感金屬釘釦，好收納的同時也兼顧細膩的品味。
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