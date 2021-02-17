文藝少女必備 agnès b.書卷味皮夾中看也中用

新的一年，許多人會追求某種「儀式感」，把日常用品汰舊換新，希望能迎接嶄新的好運與幸福。觀察平常最常使用的隨身物品當屬皮夾，一個好用的皮夾除了要有方便的收納隔層，外觀也是不能馬虎的。

agnès b.本季小皮件系列推出了多款新的皮夾，包含長、中、短夾、零錢包，設計風格主打清新書卷味，無論是皮面拼接或是車縫線點綴款，都散發濃濃的文藝氣息和知性美。