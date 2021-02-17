69年來第一次！GIVENCHY日、韓大使片寄涼太、AESPA

GIVENCHY發布品牌史上首度日、韓大使，分別由男星片寄涼太、女團AESPA擔綱，以具有張力的黑白影像表現，也是品牌69年來首次於日韓設立品牌代言人。

是歌手、舞者也是演員的片寄涼太（Ryota Katayose），今年26歲，以撕漫美男形象著稱，是放浪新世代「GENERATIONS from EXILE TRIBE」的主唱，去年和「千年一見美女」橋本環奈浪漫共同演出「午夜零時的吻」，夢幻且浪漫。「片寄涼太是一位潛力無限的表演者，其個性、價值觀、獨特風格吻合GIVENCHY的精神。」創意總監Matthew M. Williams以此選定他為GIVENCHY男裝系列代言人，也是品牌史上首位日本品牌大使。