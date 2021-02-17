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69年來第一次！GIVENCHY日、韓大使片寄涼太、AESPA
GIVENCHY發布品牌史上首度日、韓大使，分別由男星片寄涼太、女團AESPA擔綱，以具有張力的黑白影像表現，也是品牌69年來首次於日韓設立品牌代言人。
是歌手、舞者也是演員的片寄涼太（Ryota Katayose），今年26歲，以撕漫美男形象著稱，是放浪新世代「GENERATIONS from EXILE TRIBE」的主唱，去年和「千年一見美女」橋本環奈浪漫共同演出「午夜零時的吻」，夢幻且浪漫。「片寄涼太是一位潛力無限的表演者，其個性、價值觀、獨特風格吻合GIVENCHY的精神。」創意總監Matthew M. Williams以此選定他為GIVENCHY男裝系列代言人，也是品牌史上首位日本品牌大使。
此外，韓國則由全新誕生的女團AESPA出任品牌代言，平均年齡20歲，在2020年11月17日以歌曲「Black Mamba」出道，4位成員包括2位韓國籍的Karina、Winter，以籍日本籍的Giselle和大陸籍的NingNing，並由Karina擔任隊長，甫出道即獲得「首爾歌謠大賞」新人獎肯定，未來她們將展現由Matthew M. Williams設計的GIVENCHY女裝系列。
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