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部隊鍋吃到剩1塊肉也能退！好市多：顧客都有背後的故事

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
好市多對會員的退貨政策相當寬鬆，也因此三不五時會出現退貨奇景。記者黃筱晴／攝影
好市多對會員的退貨政策相當寬鬆，也因此三不五時會出現退貨奇景。記者黃筱晴／攝影

美式賣場好市多的退貨機制雖然是保障付費會員的消費權益，但卻三不五時傳出疑似被貪小便宜民眾濫用的狀況。近日於Facebook社團「爆廢公社二館」就傳出有民眾目睹爸爸帶著約國小年紀的男童，要求退貨吃到只剩1片肉、2口泡麵的部隊鍋，引發網友熱議。

好市多的退貨機制相對其他賣場，可說是相當寬鬆，原則上採取信任消費者的態度，認為「應都有背後的故事」。因此，只要符合退貨規範，均享有全額退款保證，可以跨店退貨，甚至線上購物的商品也可就近至賣場辦理。也因此曾經在社團出現各種退貨奇景，吃到剩一點點的餅乾、斑駁行李箱、因為個人保存方式不當而發霉的食物等。

不過，還是有少數商品有比較嚴格的規定，像是電器類需在90天內辦理退貨、1.00克拉（含）以上等級的鑽石，退貨時會員須提供購買當時所有原版保證書（IGI及GIA證書等），經指定第三單位珠寶鑑定公司完成鑑定後方能退貨。或是其他輪胎與汽車電瓶等有使用壽命的商品、客製化商品、特別商品、汽機車須掛牌之車輛及安裝商品等，依商品會有特殊的規定。另外，過去也曾發生因退貨率過高，好市多不允許續約的案例。

而針對父子檔退貨部隊鍋時，男童表示「因為你這有萊克多巴胺！」好市多則表示，賣場不銷售含萊克多巴胺的豬肉產品，熟食區商品也不會使用萊豬。

好市多 萊克多巴胺

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嗆含「萊克多巴胺」 父子竟拿好市多吃剩部隊鍋要求退貨

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