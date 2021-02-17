今年需要來雙「粉彩」鞋！一穿上瞬間變優雅淑女

農曆新年過完差不多又要迎接換季的購物潮，春夏時節總會讓人忍不住想要把亮麗的顏色穿上身，如果擔心整身這樣穿搭太過高調，從鞋款、包包下手準沒錯。有人喜歡飽和濃郁色，有人則是偏愛淡雅氣質的粉彩路線，今年春夏時尚品牌不約而同都著迷於後者，推出許多粉彩色調的新鞋，無論怎麼搭配都顯得非常優雅甜美。

Salvatore Ferragamo春夏系列靈感源於好萊塢知名導演亞佛烈德希區考克（Alfred Hitchcock）所拍攝的電影，從服裝到鞋子、包包用色都帶點骨董質感，所有色彩上像是壟罩了一層曖昧朦朧的灰，俏皮的Viva蝴蝶結、鞋跟特殊的Steffie和Sloane、平底涼鞋等等，本季都以粉紅、粉藍、薄荷綠等色調呈現。