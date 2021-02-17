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今年需要來雙「粉彩」鞋！一穿上瞬間變優雅淑女
農曆新年過完差不多又要迎接換季的購物潮，春夏時節總會讓人忍不住想要把亮麗的顏色穿上身，如果擔心整身這樣穿搭太過高調，從鞋款、包包下手準沒錯。有人喜歡飽和濃郁色，有人則是偏愛淡雅氣質的粉彩路線，今年春夏時尚品牌不約而同都著迷於後者，推出許多粉彩色調的新鞋，無論怎麼搭配都顯得非常優雅甜美。
Salvatore Ferragamo春夏系列靈感源於好萊塢知名導演亞佛烈德希區考克（Alfred Hitchcock）所拍攝的電影，從服裝到鞋子、包包用色都帶點骨董質感，所有色彩上像是壟罩了一層曖昧朦朧的灰，俏皮的Viva蝴蝶結、鞋跟特殊的Steffie和Sloane、平底涼鞋等等，本季都以粉紅、粉藍、薄荷綠等色調呈現。
Bottega Veneta早春、春季都延續對粉彩色的熱愛，運用水晶藍、蜜桃粉、薰衣草紫色等點綴各式鞋款，為俐落的尖頭設計The Madame、Almond小羊皮跟鞋增添了柔美氣息，一系列厚跟涼鞋在這種色調的裝飾下也像是芭比娃娃的鞋子般復古夢幻。而PRADA也採用了品牌經典湖水綠和粉藍、粉紫等色，推出帶有運動感的皮革尖頭低跟鞋。
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