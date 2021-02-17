聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北中和第1間！藏壽司「中和橋和店」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
藏壽司將開設「中和橋和店」新門市。記者陳睿中／攝影
藏壽司將開設「中和橋和店」新門市。記者陳睿中／攝影

自2014年登台後就不斷在台拓展的「藏壽司」，近期繼開設中山南西店、豐原太平洋店等門市之後，又將進駐新北中和，開設「中和橋和店」，預計將成為中和區首間門市，也為當地的粉絲，增添更方便的用餐新選擇。

藏壽司自1977年於大阪創業，目前在日本全國有超過400間門市。2014年時，藏壽司正式登台，並且已經在台掛牌上櫃，目前自台北、新北、桃園、宜蘭、台中到高雄均有設點，累積已有超過30間門市。而藏壽司特殊的「轉扭蛋」用餐型態，乃是讓民眾吃滿5盤之後，就可獲得1次抽扭蛋的機會，因此也成功擄獲許多大小朋友的心。近期藏壽司也攜手LINE FRIENDS，推出熊大抱枕、磁鐵、紙膠帶等扭蛋贈禮，合計共有13款。

藏壽司曾經立下在台開設50間門市的目標，根據徵才網站資訊，藏壽司下一步將於新北中和開設「中和橋和店」，將會是中和區的首間門市。根據過去藏壽司的行銷策略，新店開幕後，也將會推出限定優惠產品與開幕折扣，屆時也將能讓中和居民輕鬆用餐、抽扭蛋

新北 藏壽司

相關新聞

新北中和第1間！藏壽司「中和橋和店」登場

自2014年登台後就不斷在台拓展的「藏壽司」，近期繼開設中山南西店、豐原太平洋店等門市之後，又將進駐新北中和，開設「中和...

INF邀金馬影后登紐約時裝周 Jason Wu可口可樂好可愛

台灣設計師品牌INF首度登上紐約時裝周官方日程表，邀請金馬影后陳淑芳拍攝時裝微電影，以台灣傳統風味柑仔店、失傳歌謠為影音...

手刀追蹤！24歲馬術美女Flore Giraud加盟RICHARD MILLE

新時代的人們需要什麼樣的特質？外在的「顏值」、好看自不在話下，但進入「水瓶時代」的新世紀，同樣講求美、優雅與力量的三合為...

乾式熟成火鍋肉片禮盒 S&W Taipei獨家期間限定開賣

說到乾式熟成牛肉，大多數人都會首先聯想到牛排；那如果把乾式熟成牛肉，當作火鍋肉片來食用也可以嗎？可以的。美國最受歡迎的經...

Rosé又有新包包了！聖羅蘭春季「鍊結書包」俐落復古

新的一年到來，時尚品牌新一季嶄新的包款也輪番上市！前幾天帶貨力超強的韓國女團BLACKPINK成員Rosé再度曬出代言品...

開工收心靠趣味文具！MUJI無印良品LINE優惠買5百送1百

許多人都在今天結束春節假期，正式開工上班，還在想如何收心嗎？上班族們可以入手趣味文具，為上班時間增添趣味，MUJI無印良...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。