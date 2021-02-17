新北中和第1間！藏壽司「中和橋和店」登場

自2014年登台後就不斷在台拓展的「藏壽司」，近期繼開設中山南西店、豐原太平洋店等門市之後，又將進駐新北中和，開設「中和橋和店」，預計將成為中和區首間門市，也為當地的粉絲，增添更方便的用餐新選擇。

藏壽司自1977年於大阪創業，目前在日本全國有超過400間門市。2014年時，藏壽司正式登台，並且已經在台掛牌上櫃，目前自台北、新北、桃園、宜蘭、台中到高雄均有設點，累積已有超過30間門市。而藏壽司特殊的「轉扭蛋」用餐型態，乃是讓民眾吃滿5盤之後，就可獲得1次抽扭蛋的機會，因此也成功擄獲許多大小朋友的心。近期藏壽司也攜手LINE FRIENDS，推出熊大抱枕、磁鐵、紙膠帶等扭蛋贈禮，合計共有13款。

藏壽司曾經立下在台開設50間門市的目標，根據徵才網站資訊，藏壽司下一步將於新北中和開設「中和橋和店」，將會是中和區的首間門市。根據過去藏壽司的行銷策略，新店開幕後，也將會推出限定優惠產品與開幕折扣，屆時也將能讓中和居民輕鬆用餐、抽扭蛋