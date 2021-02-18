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高規格綠色製程生產 落實真環保的美型「帽子杯」

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

去年在募資平台上以陶瓷保溫杯-好口杯大獲好評的WOKY團隊，在2021年又推出了讓人眼睛為之一亮的新品-360°輕芯鈦瓷易潔層雙蓋保溫杯，特殊矽膠杯墊造型，讓它擁有了「帽子杯」這個暱稱，一如以往的以「外出只要一杯」做為概念，不讓飲品的味道殘留做為最高原則，將不銹鋼與鈦陶瓷易潔層結合，跨世代的兩個金屬原料，在今日有了更好的呈現。

30年五金經驗，有工藝底蘊，也有創新精神

沃廚是台灣在地30年的五金工藝品牌，早年以鍋具代工為主，近幾年才開始發展杯器。揮別過往代工廠的思維，將德國紅點設計師的設計，融入一代的工藝，創新的思維，讓第一波推出的真瓷系列保溫杯大獲市場好評。本次的新品以新一代航太金屬-『鈦』結合輕量的『不銹鋼』材質，搭配直線俐落時尚杯身與五種經典莫蘭迪配色，不僅準備席捲外帶輕量杯的市場，同時也將保溫杯美學重新定義。

創新，是勇於突破工藝極限

「鈦」是世界公認的無毒元素，耐酸鹼、抗腐蝕、不易孳生細菌、輕量…等特性，被航鈦界、醫療界廣泛運用，從陶瓷易潔層的工藝基礎中，再加入了「鈦」這個新興高貴金屬，經過數十次的測試，才終於突破種種技術限制，成功將鈦陶瓷運用在帽子杯上，在鈦陶瓷層中，鈦含量高達10%，不只易潔功效更升級、不易卡色卡味之外，更能有效提升杯子的耐用度，延長使用年限。加上這次雙蓋-就口蓋、密封蓋的設計，讓外帶杯的使用範圍更廣泛，是成功將創新與實用結合的全新單品。

提升看不見的綠色製程細節，讓我們離環保更靠近

相較市面上的保溫杯，雙蓋保溫杯採用無鉛吸氣劑，成本較高，但真空斷熱保溫效果更好，二次回收也對環境更友善，沃廚希望一個杯子的誕生，從生產、使用甚至到最終回收之時，都能以更不著痕跡的方式與地球共存。

2/28前WOKY 360° 輕芯鈦瓷真空雙蓋保溫杯雙杯優惠組，有設計獨家上市，詳情請上網站查詢。

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