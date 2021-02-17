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INF邀金馬影后登紐約時裝周 Jason Wu可口可樂好可愛
台灣設計師品牌INF首度登上紐約時裝周官方日程表，邀請金馬影后陳淑芳拍攝時裝微電影，以台灣傳統風味柑仔店、失傳歌謠為影音背景，就搬上國際舞台的格局而言新鮮有餘、但共鳴未知；而日前Jason Wu（吳季剛）則以可口可樂作為服裝印花的表現，加上俐落剪裁，帶來耳目一新的單品。
INF以3分鐘的「Time Machine（時光機）」影片發表獨立設計師郭瑋2021秋冬新作，在影片中陳淑芳守著柑仔店，過程中有年輕人意味不明地進店自拍等情節，促成活潑氛圍，劇情則融入當前容易引起關注的同志之戀。陳淑芳詮釋的服裝印花，來自熟悉的飛壘口香糖、黑松汽水、乖乖圖像等懷舊元素，設計師拆寫重塑服裝、一衣多穿等設計概念，在視覺豐富的影片中顯得隱晦。
台裔設計師Jason Wu則是以實體方式發表，選址紐約NoHo區的商店空間發表，他在疫情期間開了一個IG帳號紀錄烹飪日常，也將大秀場景布置為農產品市場，結合他最愛的美食、時尚，推出2021秋冬新作，入口處的飲料架擺滿印著Jason Wu的可口可樂，點題本季的聯名，實穿優雅的洗鍊時裝，以可口可樂的紅色、瓶罐做為印花，在鮮明的視覺中，帶來防疫期間的歡樂心情。
█INF 2021秋冬「Time Machine（時光機）」影片：
█Jason Wu 2021秋冬實體發表影片：
https://www.instagram.com/tv/CLXBWu0g8ev/?igshid=qj02y44fd9vk
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