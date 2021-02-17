快訊

無視警告！他硬闖踩裂古蹟橋還墜地 下場曝光

天罰？神學士「炸彈講習班」出意外 30名成員當場炸死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手刀追蹤！24歲馬術美女Flore Giraud加盟RICHARD MILLE

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了障礙賽事的傑出表現，Flore Giraud的個人instagram帳號floregiraud也不時秀出甜美的生活日常。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
除了障礙賽事的傑出表現，Flore Giraud的個人instagram帳號floregiraud也不時秀出甜美的生活日常。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。

新時代的人們需要什麼樣的特質？外在的「顏值」、好看自不在話下，但進入「水瓶時代」的新世紀，同樣講求美、優雅與力量的三合為一；一如24歲的馬術好手，來自法國的馬術場地障礙賽選手Flore Giraud，上周正式加盟頂級鐘表品牌RICHARD MILLE，成為家族的最新成員。

Flore Giraud本身在各項馬術大師賽事都留下不俗紀錄，instagram帳號floregiraud目前也有1.2萬追蹤人次。圖 / RICHARD MILLE提供。
Flore Giraud本身在各項馬術大師賽事都留下不俗紀錄，instagram帳號floregiraud目前也有1.2萬追蹤人次。圖 / RICHARD MILLE提供。

Flore Giraud本身在比利時、法國、美國，以及巴黎的馬術大師賽事都留有不俗紀錄，instagram帳號floregiraud目前已有1.2萬追蹤人次，而她目前的交往對象、同樣來自法國的場地障礙賽（jumpingshow）選手Edward Levy，也是馬賽的明日之星，instagram帳號edwardlevy_rider則有著3.8萬追蹤人次、同樣是體壇的明日之星。

來自法國的馬術場地障礙賽選手Flore Giraud，上周正式加盟頂級鐘表品牌RICHARD MILLE，成為家族的最新成員。圖 / RICHARD MILLE提供。
來自法國的馬術場地障礙賽選手Flore Giraud，上周正式加盟頂級鐘表品牌RICHARD MILLE，成為家族的最新成員。圖 / RICHARD MILLE提供。

除了RICHARD MILLLE在官方instagram帳號中披露了此一消息，Flore Giraud也在自己instagram表示，很榮幸騎乘時能戴上像RICHARD MILLE這樣的腕表；她並表示雖然場地障礙賽上的表演僅持續一分鐘，但一分鐘包含了多年的準備，因而讓每一秒鐘都顯得格外重要，而她喜歡完美的細節（I love the minutiae of perfection）。

在RICHARD MILLE的新聞資料中，Flore Giraud先後配戴上了RM 07-01 Carbon TPT®/鈦合金自動上鍊腕表、RM 037白色陶瓷自動上鍊腕表，與RM 67-01白金鑲鑽自動上鍊超薄腕表的白金全鑽款，展現優雅與力量、纖薄與精準的可能。據了解，未來Flore Giraud的主要佩戴表款將為RM 07-01 Carbon TPT®/鈦合金自動上鍊款，至於她會否在場地障礙賽中實際戴上腕表參賽？2021年的賽事，且讓我們期待美麗與力量的身影，再現芳蹤。

RM 67-01白金鑲鑽自動上鍊超薄腕表，約545萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。
RM 67-01白金鑲鑽自動上鍊超薄腕表，約545萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。

Flore Giraud戴上了RM 67-01自動上鍊超薄腕表，展現纖細婀娜的魅力。圖 / RICHARD MILLE提供（合成照）。
Flore Giraud戴上了RM 67-01自動上鍊超薄腕表，展現纖細婀娜的魅力。圖 / RICHARD MILLE提供（合成照）。

腕表 法國

相關新聞

手刀追蹤！24歲馬術美女Flore Giraud加盟RICHARD MILLE

新時代的人們需要什麼樣的特質？外在的「顏值」、好看自不在話下，但進入「水瓶時代」的新世紀，同樣講求美、優雅與力量的三合為...

乾式熟成火鍋肉片禮盒 S&W Taipei獨家期間限定開賣

說到乾式熟成牛肉，大多數人都會首先聯想到牛排；那如果把乾式熟成牛肉，當作火鍋肉片來食用也可以嗎？可以的。美國最受歡迎的經...

Rosé又有新包包了！聖羅蘭春季「鍊結書包」俐落復古

新的一年到來，時尚品牌新一季嶄新的包款也輪番上市！前幾天帶貨力超強的韓國女團BLACKPINK成員Rosé再度曬出代言品...

開工收心靠趣味文具！MUJI無印良品LINE優惠買5百送1百

許多人都在今天結束春節假期，正式開工上班，還在想如何收心嗎？上班族們可以入手趣味文具，為上班時間增添趣味，MUJI無印良...

民國幾年生打幾折！希爾頓逸林酒店「年紀越大越便宜」

過去曾經測體重享折扣的「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」，自即日起限時推出「倚老賣老住房優惠」，出生年直接可作為住房優惠，民...

把握最後一天優惠價！快用AR實境挑選Nespresso咖啡機

紅包滿滿的開工首日，正是網購下單購物好時機！Nespresso全系列咖啡機新春優惠活動今天最後一天，趕快把握最後機會入手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。