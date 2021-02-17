手刀追蹤！24歲馬術美女Flore Giraud加盟RICHARD MILLE

新時代的人們需要什麼樣的特質？外在的「顏值」、好看自不在話下，但進入「水瓶時代」的新世紀，同樣講求美、優雅與力量的三合為一；一如24歲的馬術好手，來自法國的馬術場地障礙賽選手Flore Giraud，上周正式加盟頂級鐘表品牌RICHARD MILLE，成為家族的最新成員。

Flore Giraud本身在各項馬術大師賽事都留下不俗紀錄，instagram帳號floregiraud目前也有1.2萬追蹤人次。圖 / RICHARD MILLE提供。

Flore Giraud本身在比利時、法國、美國，以及巴黎的馬術大師賽事都留有不俗紀錄，instagram帳號floregiraud目前已有1.2萬追蹤人次，而她目前的交往對象、同樣來自法國的場地障礙賽（jumpingshow）選手Edward Levy，也是馬賽的明日之星，instagram帳號edwardlevy_rider則有著3.8萬追蹤人次、同樣是體壇的明日之星。

來自法國的馬術場地障礙賽選手Flore Giraud，上周正式加盟頂級鐘表品牌RICHARD MILLE，成為家族的最新成員。圖 / RICHARD MILLE提供。

除了RICHARD MILLLE在官方instagram帳號中披露了此一消息，Flore Giraud也在自己instagram表示，很榮幸騎乘時能戴上像RICHARD MILLE這樣的腕表；她並表示雖然場地障礙賽上的表演僅持續一分鐘，但一分鐘包含了多年的準備，因而讓每一秒鐘都顯得格外重要，而她喜歡完美的細節（I love the minutiae of perfection）。

在RICHARD MILLE的新聞資料中，Flore Giraud先後配戴上了RM 07-01 Carbon TPT®/鈦合金自動上鍊腕表、RM 037白色陶瓷自動上鍊腕表，與RM 67-01白金鑲鑽自動上鍊超薄腕表的白金全鑽款，展現優雅與力量、纖薄與精準的可能。據了解，未來Flore Giraud的主要佩戴表款將為RM 07-01 Carbon TPT®/鈦合金自動上鍊款，至於她會否在場地障礙賽中實際戴上腕表參賽？2021年的賽事，且讓我們期待美麗與力量的身影，再現芳蹤。

RM 67-01白金鑲鑽自動上鍊超薄腕表，約545萬元。圖 / RICHARD MILLE提供。