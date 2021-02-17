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乾式熟成火鍋肉片禮盒 S&W Taipei獨家期間限定開賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
厚切0.3公分的熟成牛肉火鍋肉片，吃起來肉香四溢，口感十足。圖／摘自S&W Taipei臉書
厚切0.3公分的熟成牛肉火鍋肉片，吃起來肉香四溢，口感十足。圖／摘自S&W Taipei臉書

說到乾式熟成牛肉，大多數人都會首先聯想到牛排；那如果把乾式熟成牛肉，當作火鍋肉片來食用也可以嗎？可以的。美國最受歡迎的經典牛排餐廳、也是股神巴菲特慈善午宴指定餐廳Smith & Wollensky，推出三款火鍋肉片禮盒，期間限定銷售至3月1日零時為止。

這三款火鍋肉片禮盒分別是美國頂級乾式熟成肋眼火鍋片禮盒、美國頂級乾式熟成紐約客火鍋片禮盒、以及美國頂級濕式熟成菲力火鍋片禮盒。

所謂「乾式熟成」是指牛肉在沒有真空包裝的情況下，利用恆溫與恆濕的控制，將牛肉儲放於冷藏熟成室內，讓牛肉在本身的天然酵素與微生物的作用下，提升牛肉嫩度（Tenderness）、風味（Flavor）與含汁性（Juicy），讓牛肉更加美味可口。

在這三款火鍋肉片禮盒當中，乾式熟成紐約客口感緊實彈牙，熟成風味最為濃郁；乾式熟成肋眼熟成風味與油脂香氣飽滿，軟嫩的肉質口感迷人；濕式熟成菲力則柔嫩香甜，充滿肉汁、低脂無負擔。

Smith & Wollensky建議食用時將火鍋溫度控制在小火（約攝氏80度），乾式熟成厚切肉片涮7秒鐘，濕式熟成菲力火鍋片涮4秒鐘，最能享受熟成火鍋牛肉片的美妙。

美國頂級乾式熟成肋眼火鍋片禮盒。圖／摘自S&W Taipei臉書
美國頂級乾式熟成肋眼火鍋片禮盒。圖／摘自S&W Taipei臉書
美國頂級濕式熟成菲力火鍋片禮盒。圖／摘自S&W Taipei臉書
美國頂級濕式熟成菲力火鍋片禮盒。圖／摘自S&W Taipei臉書
美國頂級乾式熟成紐約客火鍋片禮盒。圖／摘自S&W Taipei臉書
美國頂級乾式熟成紐約客火鍋片禮盒。圖／摘自S&W Taipei臉書

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