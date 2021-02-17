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Rosé又有新包包了！聖羅蘭春季「鍊結書包」俐落復古

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BLACKPINK成員Rosé曬出Saint Laurent寄給她的新包包Satchel Maillon。圖／摘自IG
BLACKPINK成員Rosé曬出Saint Laurent寄給她的新包包Satchel Maillon。圖／摘自IG

新的一年到來，時尚品牌新一季嶄新的包款也輪番上市！前幾天帶貨力超強的韓國女團BLACKPINK成員Rosé再度曬出代言品牌Saint Laurent寄給她的新包包，俐落復古設計看來勢必又會成為2021年的話題單品之一。

這款包名為Satchel Maillon，是Saint Laurent今年春季主打的重點包款。包包的名字意思是鍊結書包，由此其實也可以讀出整個包身的重點細節。首先是外型方正復古，內層有類似手風琴的三夾層設計，跟書包很像。而翻蓋處的開闔金屬扣以串鍊的造型呈現，是具備磁性的彎鉤鍊，看起來也有點像「無限大」的符號，整體風格低調簡約，非常好搭配各種造型。

全系列以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇，包含黑、深藍、咖啡、綠色與芥末黃、愛神紅等等。

Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK成員Rosé曬出Saint Laurent寄給她的新包包Satchel Maillon。圖／摘自IG
BLACKPINK成員Rosé曬出Saint Laurent寄給她的新包包Satchel Maillon。圖／摘自IG
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK成員Rosé曬出Saint Laurent寄給她的新包包Satchel Maillon。圖／摘自IG
BLACKPINK成員Rosé曬出Saint Laurent寄給她的新包包Satchel Maillon。圖／摘自IG
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon是Saint Laurent今年春季主打的重點包款。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon是Saint Laurent今年春季主打的重點包款。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供
Satchel Maillon以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇。圖／Saint Laurent提供

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