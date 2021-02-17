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Rosé又有新包包了！聖羅蘭春季「鍊結書包」俐落復古
新的一年到來，時尚品牌新一季嶄新的包款也輪番上市！前幾天帶貨力超強的韓國女團BLACKPINK成員Rosé再度曬出代言品牌Saint Laurent寄給她的新包包，俐落復古設計看來勢必又會成為2021年的話題單品之一。
這款包名為Satchel Maillon，是Saint Laurent今年春季主打的重點包款。包包的名字意思是鍊結書包，由此其實也可以讀出整個包身的重點細節。首先是外型方正復古，內層有類似手風琴的三夾層設計，跟書包很像。而翻蓋處的開闔金屬扣以串鍊的造型呈現，是具備磁性的彎鉤鍊，看起來也有點像「無限大」的符號，整體風格低調簡約，非常好搭配各種造型。
全系列以小牛皮製成，附上可調節的肩背帶，提供很多種顏色選擇，包含黑、深藍、咖啡、綠色與芥末黃、愛神紅等等。
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