聽新聞
test
0:00 / 0:00
開工收心靠趣味文具！MUJI無印良品LINE優惠買5百送1百
許多人都在今天結束春節假期，正式開工上班，還在想如何收心嗎？上班族們可以入手趣味文具，為上班時間增添趣味，MUJI無印良品即日起至2月26日，也推出加入MUJI無印良品LINE官方帳號好友，可獲得開工優惠券100元乙張，只要到門市單筆消費滿500元，就能折抵100元。
MUJI無印良品推薦多款適合上班族使用的文具，最有趣的是各種裁切線紙膠帶，分有日期、代辦事項、星期等款式，可以黏在筆記本或手帳上，感受自己DIY的樂趣，也能增添趣味。
其他多樣化的文具，包括透明文件夾、斜口檔案盒、PP盒，可以整理雜亂的資料，分門別類整理。一本好攜帶的筆記本，也是工作必備，也能搭配自由換芯附蓋膠墨筆9色組，使用時可以用多種顏色，留下註記或插圖。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言