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開工收心靠趣味文具！MUJI無印良品LINE優惠買5百送1百

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
無印良品附裁線紙膠帶（日期、星期）／一個70元。圖／無印良品提供
無印良品附裁線紙膠帶（日期、星期）／一個70元。圖／無印良品提供

許多人都在今天結束春節假期，正式開工上班，還在想如何收心嗎？上班族們可以入手趣味文具，為上班時間增添趣味，MUJI無印良品即日起至2月26日，也推出加入MUJI無印良品LINE官方帳號好友，可獲得開工優惠券100元乙張，只要到門市單筆消費滿500元，就能折抵100元。

MUJI無印良品推薦多款適合上班族使用的文具，最有趣的是各種裁切線紙膠帶，分有日期、代辦事項、星期等款式，可以黏在筆記本或手帳上，感受自己DIY的樂趣，也能增添趣味。

其他多樣化的文具，包括透明文件夾、斜口檔案盒、PP盒，可以整理雜亂的資料，分門別類整理。一本好攜帶的筆記本，也是工作必備，也能搭配自由換芯附蓋膠墨筆9色組，使用時可以用多種顏色，留下註記或插圖。

無印良品附裁線紙膠帶（日期）／70元。圖／無印良品提供
無印良品附裁線紙膠帶（日期）／70元。圖／無印良品提供
無印良品附裁線紙膠帶（待辦事項）／70元。圖／無印良品提供
無印良品附裁線紙膠帶（待辦事項）／70元。圖／無印良品提供
無印良品附裁線紙膠帶（星期）／70元。圖／無印良品提供
無印良品附裁線紙膠帶（星期）／70元。圖／無印良品提供

無印良品

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