開工收心靠趣味文具！MUJI無印良品LINE優惠買5百送1百

許多人都在今天結束春節假期，正式開工上班，還在想如何收心嗎？上班族們可以入手趣味文具，為上班時間增添趣味，MUJI無印良品即日起至2月26日，也推出加入MUJI無印良品LINE官方帳號好友，可獲得開工優惠券100元乙張，只要到門市單筆消費滿500元，就能折抵100元。

MUJI無印良品推薦多款適合上班族使用的文具，最有趣的是各種裁切線紙膠帶，分有日期、代辦事項、星期等款式，可以黏在筆記本或手帳上，感受自己DIY的樂趣，也能增添趣味。