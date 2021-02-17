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民國幾年生打幾折！希爾頓逸林酒店「年紀越大越便宜」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
台北中山九昱希爾頓逸林酒店，自即日起限時推出「倚老賣老住房優惠」。圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供
台北中山九昱希爾頓逸林酒店，自即日起限時推出「倚老賣老住房優惠」。圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供

過去曾經測體重享折扣的「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」，自即日起限時推出「倚老賣老住房優惠」，出生年直接可作為住房優惠，民國70年出生就享7折、83年出生就享83折，最多可享65折。

2018年底登台的中山希爾頓逸林酒店，隸屬於希爾頓集團，也是希爾頓逸林（Double Tree）品牌首度登台之作。酒店地處林台北林森商圈，採地上14層、地下4層的設計，共有4種不同的房型，並規劃有La Salle森大廳酒吧、Alley 麗全日餐廳等餐飲空間。過去希爾頓逸林也曾推出「房客依體重享不同折扣」的優惠，在網友間引起不少話題。

自即日起至3月31日期間，希爾頓逸林推出「倚老賣老」專案，凡透過官網、官方app、電話訂房時，可依照入住者的「出生年」作為房價折扣基礎，民國75年出生就享75折，民國65年前出生者，則均可享65折優惠，每房最低2,440元起，適用於2月21日至4月30日期間的周日至周四，最多可連續入住5晚，還可同步搭配台北加碼GO再折抵1,000元。（2月28日、4月4日不適用）

希爾頓 酒店

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