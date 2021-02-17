把握最後一天優惠價！快用AR實境挑選Nespresso咖啡機
紅包滿滿的開工首日，正是網購下單購物好時機！Nespresso全系列咖啡機新春優惠活動今天最後一天，趕快把握最後機會入手新機迎接精神滿滿的新年。
Nespresso咖啡機全系列優惠1,000～4,000元，其中，廣受喜愛的迷你時尚Essenza Mini咖啡機只要2,990元；喜歡添加牛奶的消費者，首選最新上市、外型優雅淨白的Gran Lattissima咖啡機，首次推出優惠直降2,000元，11,800元就能一指輕觸享用各式牛奶咖啡特調。而憧憬成為拉花大師的消費者，則不可錯過擁有金屬洗鍊質感的頂級旗艦機Creatista Plus，新春優惠價14,800元，支援8種飲品製作，輕鬆設定奶泡綿密程度及溫度，在家也能輕鬆創作完美拉花。凡購買任一款咖啡機並加購5條以上咖啡膠囊，還可再享300元折抵。
除了依照平日品嚐咖啡習慣來挑選，Nespresso也於官方網站替陷入選擇障礙的消費者推出「AR實境預覽功能」，只要使用手機打開Nespresso官方網站，選擇咖啡機頁面，透過手機的相機鏡頭對準想要擺放的空間，輕點螢幕就能將咖啡機瞬間移動放上點選位置進行模擬，實際感受不同機型、顏色的擺放效果，輕鬆規劃居家專屬咖啡館。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言