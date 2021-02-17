穿透膚絲襪的Jennie太辣了！精品Logo襪潮流持續熱燒
韓國女團BLACKPINK團員Jennie前幾天在IG上用幾張獨照祝賀大家西洋情人節快樂，性感褲襪造型特別搶眼。雖然她特別標註這是很久以前的照片，但這波「Logo襪」潮流還是持續熱燒中。
身為香奈兒品牌大使，Jennie穿的當然是來自香奈兒的雙C Logo褲襪，這雙設計是出自2020秋冬系列的作品，並不是當季款，但目前店上還買得到。這雙襪子當時一曝光就掀起熱議，標誌性的雙C Logo分為黑、白兩色兩種選擇，遠看是圓點，近看才會發現是Logo，增加不少穿搭驚喜，也成為許多時尚網紅的最愛單品。
除了香奈兒之外，其他不少品牌也都跟上這波「Logo襪」熱潮，像是Fendi、Prada、Burberry等等，用識別度極高的Logo打造簡約又好搭配的實穿設計，而襪子品項的價格也相對其他單品好入手許多，每雙約莫落在五千至一萬左右台幣，很適合小資女、學生族群，不少品牌都已經賣到缺貨，看得出是真的非常受歡迎。
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