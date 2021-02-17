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穿透膚絲襪的Jennie太辣了！精品Logo襪潮流持續熱燒

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
韓國女團BLACKPINK團員Jennie前幾天在IG上用幾張獨照祝賀大家西洋情人節快樂，性感褲襪造型特別搶眼。圖／摘自IG
韓國女團BLACKPINK團員Jennie前幾天在IG上用幾張獨照祝賀大家西洋情人節快樂，性感褲襪造型特別搶眼。圖／摘自IG

韓國女團BLACKPINK團員Jennie前幾天在IG上用幾張獨照祝賀大家西洋情人節快樂，性感褲襪造型特別搶眼。雖然她特別標註這是很久以前的照片，但這波「Logo襪」潮流還是持續熱燒中。

身為香奈兒品牌大使，Jennie穿的當然是來自香奈兒的雙C Logo褲襪，這雙設計是出自2020秋冬系列的作品，並不是當季款，但目前店上還買得到。這雙襪子當時一曝光就掀起熱議，標誌性的雙C Logo分為黑、白兩色兩種選擇，遠看是圓點，近看才會發現是Logo，增加不少穿搭驚喜，也成為許多時尚網紅的最愛單品。

除了香奈兒之外，其他不少品牌也都跟上這波「Logo襪」熱潮，像是Fendi、Prada、Burberry等等，用識別度極高的Logo打造簡約又好搭配的實穿設計，而襪子品項的價格也相對其他單品好入手許多，每雙約莫落在五千至一萬左右台幣，很適合小資女、學生族群，不少品牌都已經賣到缺貨，看得出是真的非常受歡迎。

Fendi 2021春夏系列短襪。圖／Fendi提供
Fendi 2021春夏系列短襪。圖／Fendi提供
Burberry TB褲襪。圖／摘自官網
Burberry TB褲襪。圖／摘自官網
Jennie的香奈兒褲襪造型特別搶眼。圖／摘自IG
Jennie的香奈兒褲襪造型特別搶眼。圖／摘自IG
Burberry短襪。圖／摘自官網
Burberry短襪。圖／摘自官網
Jennie的香奈兒褲襪造型特別搶眼。圖／摘自IG
Jennie的香奈兒褲襪造型特別搶眼。圖／摘自IG
香奈兒的雙C Logo褲襪備受時尚網紅歡迎。圖／摘自IG
香奈兒的雙C Logo褲襪備受時尚網紅歡迎。圖／摘自IG
Prada短襪。圖／摘自官網
Prada短襪。圖／摘自官網
Fendi Logo褲襪。圖／摘自官網
Fendi Logo褲襪。圖／摘自官網
Fendi 2021春夏系列短襪。圖／Fendi提供
Fendi 2021春夏系列短襪。圖／Fendi提供

香奈兒

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