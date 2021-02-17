LEVI'S攜手Pokémon打造聯名系列 超萌皮卡丘等你來收服！

為歡慶精靈寶可夢（Pokémon）問世邁向25周年，LEVI'S在開春的第一個聯名就以皮卡丘為主題，創造超萌的系列服飾，等著寶可夢大師們、粉絲來收服這些讓人看了都會融化的設計。

讓人見了就會愛不釋手的LEVI'S與Pokémon聯名系列，靈感取自精靈寶可夢於第一季原版動畫，設計團隊將人氣角色到動畫所呈現的世界觀中森林景致化作圖案與印花。利用滿版印花與大面積刺繡圖案的手法，讓聯名系列充滿了奇幻與童趣感。單品中不容錯過的就是充滿90年代風格的復刻版型牛仔外套和551®Z Authentic Straight原創復刻直筒牛仔褲，兩款均有立體超大皮卡丘刺繡和閃電圖案，除了是向Pokémon致敬之外，也能讓喜愛這部動漫、電玩的消費者，能將聯名服飾、配件融入穿搭。

聯名黃色立體大耳朵皮卡丘針織毛帽，戴上彷彿進入了寶可夢的魔幻國度一起冒險。圖／LEVI'S提供

此外，不同於過往，本次聯名系列也推出可成套的服飾，以及印有第一季的小智、小霞到寶可夢精靈的經典人物角色T恤，女裝更有LEVI'S Misty Short小霞短褲搭配小霞坦克背心，能重現女主角的招牌裝扮。系列配件小物也是讓人會買到失心瘋，像是小智款紅白配色潮帽、黃色立體大耳朵的皮卡丘針織毛帽等；包款則有滿版花卉寶可夢印花運動包、精靈球斜背包，以及正面有寶可夢刺繡的小掛包。全系列聯名單品，都在背面皮標加上Pokémon標誌，並加上紅白精靈球意象的紅旗標和皮卡丘與精靈球鈕扣，皆是讓人看了會心一笑的巧思。

聯名系列有著皮卡丘大面積刺繡圖案設計，不僅向Pokémon問世年代致意，更成為吸睛程度百分百的單品。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與Pokémon聯名系列滿版印花束口後背袋1,490元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與Pokémon聯名系列吊帶短褲 2,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與Pokémon聯名系列皮卡丘電繡大圖牛仔外套4,390元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與Pokémon聯名系列滿版印花夾克外套4,390元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與Pokémon聯名系列滿版印花連帽T上衣3,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與Pokémon聯名系列胖丁掛飾小包990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與Pokémon聯名系列皮卡丘毛帽1,290元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與Pokémon聯名系列卡丘大圖黑色短T恤1,490元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S與Pokémon聯名系列胖丁毛帽1,290元。圖／LEVI'S提供