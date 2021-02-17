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故宮收藏變身舒適布口罩 7-ELEVEN即日起於App限量預購

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
梵洛克x故宮之美精品口罩－祥龍獻瑞款。圖／7-ELEVEN提供
梵洛克x故宮之美精品口罩－祥龍獻瑞款。圖／7-ELEVEN提供

口罩除了已經是日常必備的防疫工具，更已經變成穿搭時畫龍點睛的重點配件。除了各式各樣新潮的配色之外，對喜愛復古風格的民眾來說，經典的故宮收藏作品更是歷久不衰。

7-ELEVEN宣布再於OPEN POINT App推出故宮之美口罩限量預購活動，即日起開啟OPEN POINT APP「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，OPEN POINT會員點數6點+666元，並於付款期限前至7-ELEVEN門市完成付款即購買完成。

此次首度攜手德國百年工藝精品梵洛克（van Laack），疫情以來歐洲境內最大布口罩供應商首度跨足亞洲市場，以宋代青牛老子掛軸，以及清代郞世寧畫白海青、獨龍戲球精繡等極富新春吉祥寓意的故宮典藏作品為概念發想，設計了 「牛轉乾坤」、「祥龍獻瑞」、「鷹飛沖天」3款口罩，親膚層內裡採用100%高級瑞士棉材質，並贈送梵洛克防塵收納袋、耳掛帶調節鈕、口罩掛繩，禮盒包裝非常適合用來致贈長輩還是國外友人。

梵洛克x故宮之美精品口罩－牛轉乾坤款。圖／7-ELEVEN提供
梵洛克x故宮之美精品口罩－牛轉乾坤款。圖／7-ELEVEN提供
梵洛克x故宮之美精品口罩－鷹飛沖天款。圖／7-ELEVEN提供
梵洛克x故宮之美精品口罩－鷹飛沖天款。圖／7-ELEVEN提供

口罩 故宮

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