故宮收藏變身舒適布口罩 7-ELEVEN即日起於App限量預購

口罩除了已經是日常必備的防疫工具，更已經變成穿搭時畫龍點睛的重點配件。除了各式各樣新潮的配色之外，對喜愛復古風格的民眾來說，經典的故宮收藏作品更是歷久不衰。

7-ELEVEN宣布再於OPEN POINT App推出故宮之美口罩限量預購活動，即日起開啟OPEN POINT APP「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，OPEN POINT會員點數6點+666元，並於付款期限前至7-ELEVEN門市完成付款即購買完成。