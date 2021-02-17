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許路兒穿大衣秀超辣美腿 周興哲帥穿BURBERRY同系列

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
林映唯、周興哲、許路兒詮釋BURBERRY未來經典系列外套、大衣。圖／取自IG
林映唯、周興哲、許路兒詮釋BURBERRY未來經典系列外套、大衣。圖／取自IG

許路兒日前在台中小旅行，IG發文「隨性套上直接感覺自帶風扇走路有風」，這件超氣派的大衣來自BURBERRY未來經典系列，視覺上的高度享受讓粉絲盛讚「腿超美」，林映唯、周興哲、ØZI也都穿上此限量系列帥一波。

林映唯以「恢復晴朗，曬曬我的新風衣」為題，表現可拆式連帽絎縫苧麻棉及棉質連帽大衣的個性之美；ØZI則是演繹可拆式連帽絎縫尼龍及棉質大衣，表現一如往常的穿搭風格；周興哲身上穿的外套，則是前、後採用不同材質、顏色的搭襯，帶來衝突反差的搶眼。BURBERRY早前發表的未來經典系列，選用經典輪廓服裝，重新解構設計，來自品牌創意總監RiccardoTisci以風衣為靈感發想，每件作品都有特殊版本的編號，主題是「讓風度與溫度同行」，也闡述了此系列服裝是因應天候變化而生，將經典菱形絎縫元素的優雅融入輕盈羽絨材質，包括大衣、飛行員外套到戰地夾克等單品，另有漁夫帽、背包、圍巾和手袋等男、女裝配件。

本系列主要運用夾克結合風衣，以菱形絎縫、BURBERRY經典米色Gabardine面料表現，帶來視覺的衝撞美感，色彩運用了黑、米、橄欖綠、海軍藍等拼接。全系列商品每款各限量150件，即日起僅在新光三越台中中港專門店獨家銷售。

BURBERRY未來經典系列全系列商品每款各限量150件，即日起僅新光三越台中中港專門店獨家銷售。圖／BURBERRY提供
BURBERRY未來經典系列全系列商品每款各限量150件，即日起僅新光三越台中中港專門店獨家銷售。圖／BURBERRY提供
許路兒身穿BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質大衣，11萬5,000元。圖／取自IG
許路兒身穿BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質大衣，11萬5,000元。圖／取自IG
許路兒以BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質大衣展現長腿帥氣風格。圖／取自IG
許路兒以BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質大衣展現長腿帥氣風格。圖／取自IG
周興哲詮釋BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質外套，69,000元。圖／取自IG
周興哲詮釋BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質外套，69,000元。圖／取自IG
周興哲款BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質外套，69,000元。圖／BURBERRY提供
周興哲款BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質外套，69,000元。圖／BURBERRY提供
周興哲詮釋BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質外套，69,000元。圖／取自IG
周興哲詮釋BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質外套，69,000元。圖／取自IG
林映唯身穿BURBERRY可拆式連帽絎縫苧麻棉及棉質連帽大衣，12萬5,000元。圖／取自IG
林映唯身穿BURBERRY可拆式連帽絎縫苧麻棉及棉質連帽大衣，12萬5,000元。圖／取自IG
ØZI詮釋BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質大衣，11萬5,000元。圖／取自IG
ØZI詮釋BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質大衣，11萬5,000元。圖／取自IG
林映唯身穿BURBERRY可拆式連帽絎縫苧麻棉及棉質連帽大衣，12萬5,000元。圖／取自IG
林映唯身穿BURBERRY可拆式連帽絎縫苧麻棉及棉質連帽大衣，12萬5,000元。圖／取自IG
許路兒、ØZI款BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質大衣，11萬5,000元。圖／BURBERRY提供
許路兒、ØZI款BURBERRY可拆式連帽絎縫尼龍及棉質大衣，11萬5,000元。圖／BURBERRY提供
林映唯款BURBERRY可拆式連帽絎縫苧麻棉及棉質連帽大衣，12萬5,000元。圖／BURBERRY提供
林映唯款BURBERRY可拆式連帽絎縫苧麻棉及棉質連帽大衣，12萬5,000元。圖／BURBERRY提供

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