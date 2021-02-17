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新世代文青必備 輕薄美S.T. Dupont設計秀書卷氣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont推出全新LINE D SLIM系列超薄雙色調皮件。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出全新LINE D SLIM系列超薄雙色調皮件。圖／迪生提供

隨著時代潮流、輕薄電子產品當道，法國經典品牌都彭（S.T. Dupont）亦推出符合年輕族群使用習慣的革命性的輕薄打火機SLIM 7系列。機身僅重45克、超薄7毫米的SLIM 7系列，是技術與零件完美結合。該系列延續一貫的強大火力和功能，超薄壓電迴路系統（piezo sysytem）極佳的藍色防風火炬，可說是全世界最輕薄的高端打火機。新作推出文青氣息濃厚的海軍藍色、鯊魚藍色、米色亞光色，雋永優雅的莫蘭迪色系演繹新世代優雅時尚。

同時，以往以為皇室貴族打造御用商品皮件而享譽國際的都彭，也推出全新LINE D SLIM系列超薄雙色調皮件。承襲品牌創始人Simon Tissot Dupont於1872年、年僅25歲時開設皮具工作坊，傳承至今的精湛皮件工藝，LINE D SLIM系列結合優雅外型與多元實用性，並依據皮革特性優化，以柔軟的皮革製成，極適合城市主張極簡主義的聰明消費者。

LINE D SLIM系列7CC光滑牛皮黑色短夾，9,280元。圖／迪生提供
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SLIM 7系列米色亞光色打火機，6,600元。圖／迪生提供
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LINE D SLIM系列黑色牛皮公事包，可容納15吋筆記型電腦與A4文件，23,370元。圖／迪生提供
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SLIM 7系列海軍藍色打火機，6,600元。圖／迪生提供
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LINE D SLIM系列7CC光滑牛皮海軍藍色短夾，9,280元。圖／迪生提供
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LINE D SLIM系列褐色牛皮公事包，可容納15吋筆記型電腦與A4文件，23,370元。圖／迪生提供
LINE D SLIM系列褐色牛皮公事包，可容納15吋筆記型電腦與A4文件，23,370元。圖／迪生提供
SLIM 7系列鯊魚藍色打火機，6,600元。圖／迪生提供
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