施華洛世奇水晶變身！時尚網紅創意總監加持新貌好大膽

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）去年慶祝成立125周年，迎來全新創意總監喬瓦娜英格柏（Giovanna Engelbert），並以結合夢幻與科學的WONDERLAB為基礎，體現大膽創新的水晶生活、邁向未來。如今，這位在IG上擁有超過百萬粉絲的前時尚雜誌編輯發表首個系列創作Collection One，為WONDERLAB開啟全新篇章。

「我想探索Swarovski水晶的基本幾何特性，以及作為創作素材的潛力。而我的靈感就是來自丹尼爾施華洛世奇（Daniel Swarovski）的首批繪圖手稿，」喬瓦娜英格柏表示，她在創作時將可變換款式首飾的可能性也納入考量，「並希望創作的作品和風格定位是男女皆宜，配戴者能夠感受到作品與其獨特個性融為一體。」

Collection One系列的靈感來自義大利學家Luca Pacioli的數學書「神奇比例（Divine Geometry）」，被喬瓦娜形容為「數學魔法花園」。花園內的項鍊、耳環、戒指、手鍊等不同品項的飾品，大玩比例、切割和色彩運用，彰顯Swarovski水晶既純粹又夢幻的本質。全系列新品將於4月上市， 2月起可於官網搶先預購。