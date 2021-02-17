快訊

確定延長秋冬專案 考慮延長1人1戶、開放高鐵進食

輝瑞疫苗500萬劑破局變莫德納？ 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

施華洛世奇水晶變身！時尚網紅創意總監加持新貌好大膽

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Swarovski創意總監喬瓦娜英格柏發表全新風貌的首個系列創作Collection One。圖／施華洛世奇提供
Swarovski創意總監喬瓦娜英格柏發表全新風貌的首個系列創作Collection One。圖／施華洛世奇提供

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）去年慶祝成立125周年，迎來全新創意總監喬瓦娜英格柏（Giovanna Engelbert），並以結合夢幻與科學的WONDERLAB為基礎，體現大膽創新的水晶生活、邁向未來。如今，這位在IG上擁有超過百萬粉絲的前時尚雜誌編輯發表首個系列創作Collection One，為WONDERLAB開啟全新篇章。

「我想探索Swarovski水晶的基本幾何特性，以及作為創作素材的潛力。而我的靈感就是來自丹尼爾施華洛世奇（Daniel Swarovski）的首批繪圖手稿，」喬瓦娜英格柏表示，她在創作時將可變換款式首飾的可能性也納入考量，「並希望創作的作品和風格定位是男女皆宜，配戴者能夠感受到作品與其獨特個性融為一體。」

Collection One系列的靈感來自義大利學家Luca Pacioli的數學書「神奇比例（Divine Geometry）」，被喬瓦娜形容為「數學魔法花園」。花園內的項鍊、耳環、戒指、手鍊等不同品項的飾品，大玩比例、切割和色彩運用，彰顯Swarovski水晶既純粹又夢幻的本質。全系列新品將於4月上市， 2月起可於官網搶先預購。

Collection One又以主題分為13個不同的子系列，例如以純白水晶為主的MILLENIA系列，就如白色T恤一樣是每個衣櫥的基本元素，永不過時。HYPERBOLA則以數學元素對稱曲線展現水晶最純粹的樣貌和特性。HARMONIA系列巧玩枕形切割的特大Swarovski水晶，以懸浮似的鑲嵌方式營造出漂浮的錯覺，CHROMA系列則在水晶上面疊加靄色水晶，以水晶疊加的光影效果，好比解構後的稜鏡，在經典的白色上映照出多種色彩。喬瓦娜也找來不同年齡層的男女模特兒演繹新作，凸顯新世代水晶首飾豐富的搭配性。

Dulcis系列透過現代藝術的視角，以柔和簡約的線條衝擊鮮明搶眼的造型。圖／施華洛世奇提供
Dulcis系列透過現代藝術的視角，以柔和簡約的線條衝擊鮮明搶眼的造型。圖／施華洛世奇提供
Mesmera系列戒指，售價未定。圖／施華洛世奇提供
Mesmera系列戒指，售價未定。圖／施華洛世奇提供
Chroma系列以層層疊疊的Swarovski水晶，展現出最純淨的色彩。圖／施華洛世奇提供
Chroma系列以層層疊疊的Swarovski水晶，展現出最純淨的色彩。圖／施華洛世奇提供
Hyperbola系列手環，售價未定。圖／施華洛世奇提供
Hyperbola系列手環，售價未定。圖／施華洛世奇提供
Millenia系列不對稱耳環，售價未定。圖／施華洛世奇提供
Millenia系列不對稱耳環，售價未定。圖／施華洛世奇提供
超模ADWOA演繹施華洛世奇水晶最新Collection One系列。圖／施華洛世奇提供
超模ADWOA演繹施華洛世奇水晶最新Collection One系列。圖／施華洛世奇提供
Lucent系列耳環，售價未定。圖／施華洛世奇提供
Lucent系列耳環，售價未定。圖／施華洛世奇提供
超模ADWOA演繹施華洛世奇水晶最新Collection One系列。圖／施華洛世奇提供
超模ADWOA演繹施華洛世奇水晶最新Collection One系列。圖／施華洛世奇提供
Lucent系列戒指，售價未定。圖／施華洛世奇提供
Lucent系列戒指，售價未定。圖／施華洛世奇提供
超模ADWOA演繹施華洛世奇水晶最新Collection One系列。圖／施華洛世奇提供
超模ADWOA演繹施華洛世奇水晶最新Collection One系列。圖／施華洛世奇提供
Curiosa系列以做工考究的複雜造型詮釋「數學魔法」的結構。圖／施華洛世奇提供
Curiosa系列以做工考究的複雜造型詮釋「數學魔法」的結構。圖／施華洛世奇提供
超模ADWOA演繹施華洛世奇水晶最新Collection One系列。圖／施華洛世奇提供
超模ADWOA演繹施華洛世奇水晶最新Collection One系列。圖／施華洛世奇提供

奧地利

延伸閱讀

招財開運就要戴紅色珠寶！「金色X紅色」微奢華珠寶，喜氣時尚又百搭

凝聚時間的芬芳 情人節獻上路易十三浪漫又大器

新冠肺炎疫情來臨 「宅醫美」商品成首選

限定「冰柱奇景」現身武陵農場！猶如天然水晶瀑布美翻

相關新聞

民國幾年生打幾折！希爾頓逸林酒店「年紀越大越便宜」

過去曾經測體重享折扣的「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」，自即日起限時推出「倚老賣老住房優惠」，出生年直接可作為住房優惠，民...

開工收心靠趣味文具！MUJI無印良品LINE優惠買5百送1百

許多人都在今天結束春節假期，正式開工上班，還在想如何收心嗎？上班族們可以入手趣味文具，為上班時間增添趣味，MUJI無印良...

把握最後一天優惠價！快用AR實境挑選Nespresso咖啡機

紅包滿滿的開工首日，正是網購下單購物好時機！Nespresso全系列咖啡機新春優惠活動今天最後一天，趕快把握最後機會入手...

穿透膚絲襪的Jennie太辣了！精品Logo襪潮流持續熱燒

韓國女團BLACKPINK團員Jennie前幾天在IG上用幾張獨照祝賀大家西洋情人節快樂，性感褲襪造型特別搶眼。雖然她特...

LEVI'S攜手Pokémon打造聯名系列 超萌皮卡丘等你來收服！

為歡慶精靈寶可夢（Pokémon）問世邁向25周年，LEVI'S在開春的第一個聯名就以皮卡丘為主題，創造超萌的系列服飾，...

故宮收藏變身舒適布口罩 7-ELEVEN即日起於App限量預購

口罩除了已經是日常必備的防疫工具，更已經變成穿搭時畫龍點睛的重點配件。除了各式各樣新潮的配色之外，對喜愛復古風格的民眾來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。