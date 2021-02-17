媚比琳小冰磚輕奢誘吻唇萃、紐約時尚眼彩盤新登場

媚比琳重磅推出最仙母胎唇彩－「輕奢誘吻唇萃」以及 限量－「紐約時尚眼彩盤」，2021年初從裡到外讓你氣質爆棚！全新療癒甜點系－#小冰磚「輕奢誘吻唇萃」以女孩們最愛6款超夯甜食為主題，融合甜美粉嫩色系，外加媲美專櫃級高顏值包裝，精心打造約會必備神器，一擦擁有時尚裸感的母胎美唇！

媚比琳此次特調出6款絕美新色，從仙氣飄飄的乾燥玫瑰色－#004玫瑰馬卡龍、清新酸甜的粉紅色調－#005莓果千層派、到溫暖香甜的粉棕色－#008栗子蘋果塔，搭配冰光晶透的小冰磚造型外殼，每款都值得收藏進化妝包！更注入專櫃級玻尿酸保濕精華，超強保濕因子有效鎖住水分不顯唇紋，一抹輕盈滑順質地，讓嘴唇保持全天水潤感，並搭配獨特斜角刷頭，斜切面的設計能均勻上色完美服貼唇面，任何角度都不輕易放過，輕輕一刷輕鬆擁有輕奢時尚裸唇感，散發出誘人熱吻的魅力！

媚比琳小冰磚「輕奢誘吻唇萃」。(圖／maybelline提供)

媚比琳「紐約時尚眼彩盤」限量兩色－大理石粉棕、大理石裸棕分別以絕美8色，融合絲絨霧光、細閃珠光、鑽閃亮片及獨家大理石晶礦質地，為女孩們打造多達36款仙氣眼妝，一抹化身氣質仙女下凡人間！

媚比琳紐約時尚眼彩盤。(圖／maybelline提供)

媚比琳精心調配史上最美人間仙女色，氣質浪漫的玫瑰粉棕色系，從甜美可人的淡粉色調到浪漫唯美的微醺亮粉，在眼皮上輕鬆堆疊出絕美風貌；時尚優雅的暖暮日落裸棕色系，討喜杏橘色調搭配迷人濃郁拿鐵色層層堆疊，深邃魅力雙眸一次擁有！除了絕美實用配色外，獨家大理石晶礦質地更是一大亮點，不規則粉棕、裸棕大理石晶礦薄擦眼部，暈染出柔和眼影、自帶仙氣光澤，高質感眼妝一盤就能輕鬆搞定！限量外包裝更打造紐約最美街景明信片，傳遞燦爛閃爍的紐約城市色彩！

媚比琳紐約時尚眼彩盤。(圖／maybelline提供)