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外送平台開工優惠 foodpanda滿額7折、Uber Eats買1送1
開工大吉，除了早晨來杯咖啡振奮精神，下午也得來點下午茶打打氣才行，外送平台獻上開工優惠，幫助大家度過長長年假後的開工日！
foodpanda推出2月17日開工日限定快閃優惠，於指定咖啡店家訂餐滿250元，輸入指定優惠碼即享7折優惠；不只如此，2月18日至3月1日，每天早上11點前，於指定早餐店訂餐滿200元，輸入指定優惠碼皆可享7折優惠。而針對許多上班族的「Monday Blue」症狀，即日起至4月30日，每週一下午1點至5點訂購星巴克，消費滿100元輸入指定優惠碼，現折50元。優惠碼數量有限、兌完為止。
Uber Eats也祭出開工第一週限定優惠，指定咖啡及甜點店家全面買1送1，立刻揪辦公室同事一起訂。Uber則攜手雙平台為消費者獻上開工大吉賀禮，於Uber輸入優惠序號「開工紅包」，即日起至2月28日止，每日10點至17點，享20趟50元乘車優惠；看準春酒季節，亦推出深夜限定的乘車優惠，輸入優惠序號「深夜折20」，即可於2月23日至3月1日每日晚上21點至隔日凌晨4點，享20趟20元乘車優惠。
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