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了不起、負責！Jaquet Droz成為RJC責任珠寶委員會一員
精品原本就追求工藝之美與不必要的浪費，因為成就令人怦然心動的奢華體驗。但隨著地球資源的高度消耗，「奢侈品」與「負責任」不必要成為消費倫理的天秤兩端，也有機會嘗試向彼此收攝、貼近。瑞士高級鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）日前宣佈，加入「責任珠寶委員會（Responsible Jewellery Council、以下簡稱RJC）」。
2005年成立的責任珠寶委員會，創會時共有14名成員，屬於非盈利組織的RJC涵蓋產業的各類從業者，旨在從採礦到銷售過程，建立通用的產業倫理規範。該組織為所有黃金和鑽石產業確立了包含包括道德、社會和環境的標準，嘗試促進和推動標準的實施，再透過第三方獨立組織，進行實施情況的監測，15年以來，目前已有超過上千名會員，但多數以珠寶產業為主。
Jaquet Droz是屬於全球最大鐘表集團、斯沃琪瑞集團（Swatch Group）的其中一個高級鐘表品牌，品牌創立於1738年，擁有近300年歷史，品牌並以機械的自動偶如人偶、鳥禽、或面盤中的動態動畫，或三問報時、琺瑯等工藝見長。值得一提的是，在Jaquet Droz以前，也有鐘表品牌如江詩丹頓（Vacheron Constantin）、萬國表（IWC）加入責任珠寶委員會，其中江詩丹頓於2010年8月起成為會員，並於2018年6月再次通過認證，而IWC則是2020年最新版本「從業準則（Code of Practices）」的首個鐘表品牌。
值得一提的是：由於IWC、Vacheron Constantin都屬歷峰集團（Richemont Group），未來會否有更多Swatch Group集團品牌加入RJC？後續相當值得留心。
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