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球王達斯汀強生再奪冠！HUBLOT全黑高爾夫球表強勢助攻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宇舶Big Bang Unico Golf黑色碳纖維高爾夫腕表，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
宇舶Big Bang Unico Golf黑色碳纖維高爾夫腕表，97萬8,000元。圖／宇舶表提供

當今世界排名第一高爾夫球王、宇舶表（HUBLOT）品牌大使達斯汀強生（Dustin Johnson），日前在2021年沙烏地國際賽（Saudi International）奪得冠軍，除了是球王2021年的首場賽事冠軍之外，也是他在三年內第二度奪得這個賽事的冠軍。宇舶表也伴隨著品牌大使的勝利與榮耀，呈獻全新Big Bang Unico Golf 黑色碳纖維高爾夫腕表

創立於2019年的沙烏地國際賽，是歐巡賽中東系列賽事之一。當年首屆冠軍就是達斯汀強生，去年亞軍，今年再度輕鬆奪冠。他表示自己近態甚佳：「和兩年前相比，我目前在比賽中的狀態較以往更好。未來更是令人期待。」達斯汀強生近年屢獲殊榮，包括6次世界高爾夫球錦標賽（World Golf Championships）冠軍，更在2020年榮獲第84屆美國名人賽冠軍，以低於標準桿20桿的優異成績打破賽事有史以來的奪冠記錄，並且披上代表卓越成就的冠軍綠夾克。

而持續擔任宇舶表品牌大使的達斯汀強生，與宇舶表的合作也更近一步，推出全新的Big Bang Unico Golf黑色碳纖維高爾夫腕表。這款專業的高爾夫球表承襲宇舶酷黑設計的DNA，以黑色鍍鋁碳纖維（Texalium®）打造，結合碳纖維與鋁金屬，兼具兩者強韌輕盈的質地與特性，整只表僅重98公克。外觀也保有計時碼表的運動感，並搭載宇舶自製MHUB1580自動上鍊機芯，具有可重新歸零的心形凸輪，確保計時機制能夠穩健可靠地運行。

專為高爾夫運動打造的Big Bang Unico Golf腕表，2點鐘方向造型如高爾夫球推桿的按把，可啟動「揮桿數顯示機制」，紀錄揮桿次數並計算每一洞的桿數。位於4點鐘的按把，則能夠在下一洞比賽開始時重新歸零計算桿數。6點鐘的計數器顯示總桿數，並隨著比賽進行即時更新。8點鐘方向造型宛如發球座的按把，則可用來重啟計時機制，在比賽結束時可重新將成績紀錄歸零。在比賽進行中，歸零鍵更經由旋轉45度鎖定，避免因誤觸而造成的紀錄失誤。

HUBLOT品牌大使達斯汀強生勇奪2021年沙烏地國際高球賽冠軍。圖／宇舶表提供
HUBLOT品牌大使達斯汀強生勇奪2021年沙烏地國際高球賽冠軍。圖／宇舶表提供
宇舶Big Bang Unico Golf黑色碳纖維高爾夫腕表，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
宇舶Big Bang Unico Golf黑色碳纖維高爾夫腕表，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
宇舶Big Bang Unico Golf黑色碳纖維高爾夫腕表，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
宇舶Big Bang Unico Golf黑色碳纖維高爾夫腕表，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT品牌大使達斯汀強生勇奪2021年沙烏地國際高球賽冠軍。圖／宇舶表提供
HUBLOT品牌大使達斯汀強生勇奪2021年沙烏地國際高球賽冠軍。圖／宇舶表提供

強生 品牌 腕表

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