球王達斯汀強生再奪冠！HUBLOT全黑高爾夫球表強勢助攻

當今世界排名第一高爾夫球王、宇舶表（HUBLOT）品牌大使達斯汀強生（Dustin Johnson），日前在2021年沙烏地國際賽（Saudi International）奪得冠軍，除了是球王2021年的首場賽事冠軍之外，也是他在三年內第二度奪得這個賽事的冠軍。宇舶表也伴隨著品牌大使的勝利與榮耀，呈獻全新Big Bang Unico Golf 黑色碳纖維高爾夫腕表。

創立於2019年的沙烏地國際賽，是歐巡賽中東系列賽事之一。當年首屆冠軍就是達斯汀強生，去年亞軍，今年再度輕鬆奪冠。他表示自己近態甚佳：「和兩年前相比，我目前在比賽中的狀態較以往更好。未來更是令人期待。」達斯汀強生近年屢獲殊榮，包括6次世界高爾夫球錦標賽（World Golf Championships）冠軍，更在2020年榮獲第84屆美國名人賽冠軍，以低於標準桿20桿的優異成績打破賽事有史以來的奪冠記錄，並且披上代表卓越成就的冠軍綠夾克。

而持續擔任宇舶表品牌大使的達斯汀強生，與宇舶表的合作也更近一步，推出全新的Big Bang Unico Golf黑色碳纖維高爾夫腕表。這款專業的高爾夫球表承襲宇舶酷黑設計的DNA，以黑色鍍鋁碳纖維（Texalium®）打造，結合碳纖維與鋁金屬，兼具兩者強韌輕盈的質地與特性，整只表僅重98公克。外觀也保有計時碼表的運動感，並搭載宇舶自製MHUB1580自動上鍊機芯，具有可重新歸零的心形凸輪，確保計時機制能夠穩健可靠地運行。