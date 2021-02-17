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入住台南晶英送Kitty腳踏車！55歲住瑞穗天合 現省1千
因疫情因素，讓國旅市場大幅度爆發，連帶也刺激本土業者持續推出一系列不同的出遊優惠。台南晶英酒店與傑克牌自行車攜手合作，推出開春住房專案。凡入住指定房型，3天2夜雙人價12,999元，還可免費獲得價值6,990元的「Hello Kitty袋鼠車」。另外「瑞穗天合觀光酒店」也推出樂齡方案，凡有55歲以上賓客同行，入住則現折1000元。
傑克牌自行車（JOKER）乃是在地的老字號自行車品牌，攜手Hello Kitty所推出的Hello Kitty袋鼠車，使用經典的紅白色系，可見到Hello Kitty元素佈滿車身，並搭配鋁合金車架以及日本SHIMANO 6段變速系統，還有宛若袋鼠口袋的置物空間設計，兼具實用與可愛感，每台市價6,990元。
即日起至6月30日期間，台南晶英推出「Hello新騎天」方案，週日至週四期間，入住小西門家庭套房（16坪），2人成行，3天2夜方案價12.999元，除了包含早餐外，入住即贈送Hello Kitty袋鼠車1台。
主打歐風渡假莊園的「瑞穗天合觀光酒店」，即日起至6月30日期間，推出「樂齡泡湯遊1泊3食住房專案」，凡有55歲以上賓客同行入住，指定方案均可現折1,000元，共有2、4、6、8等不同人數的房型可供選擇，且平假日均可折抵，適合大小家庭入住，每晚自10,400～36,600元起。以「莊園精緻客房」為例，平日原價11,400元，樂齡優惠後則為10,400元。
業者表示，方案中包含早餐、晚餐、午餐輕食券，除了均可使用館內的金色水樂園、戶外泡湯池、旋轉木馬等多元設施之外，房間內也配置有「黃金湯」特色溫泉，部份房型還有2個泡湯池，讓闔家輕鬆享受泡湯時光。
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