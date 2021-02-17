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悠遊付攜手兩大電商 開春祭最高10%回饋

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
悠遊付與購物兩大電商祭出高額回饋。圖／悠遊卡公司提供
悠遊付與購物兩大電商祭出高額回饋。圖／悠遊卡公司提供

悠遊付開工日衝業績，今宣布攜手momo購物網、PChome 24h購物兩大電商祭出高額回饋，且針對活動期間悠遊付新戶加碼，最高回饋率可達10%。

悠遊卡公司指出，momo購物網同一時間也有愛購節活動，單筆消費滿6000元回饋6%、上限500元悠遊付儲值金，新戶加碼2%，有高達8%的回饋率，回饋上限660元；單筆消費滿2萬元回饋率就提高至8%、上限1600元悠遊付儲值金，新戶同享加碼2%，回饋率高達10%，每戶回饋上限2000元。

PChome 24h購物自2月17日至2月28日，以悠遊付消費享筆筆6%回饋，每個悠遊付帳戶回饋上限150元悠遊付儲值金，活動期間悠遊付新戶加碼回饋2%，等於筆筆回饋8%，每個悠遊付帳戶回饋上限200元悠遊付儲值金。

悠遊卡公司表示，悠遊付消費場域除了線下還有線上，尤其是線上通路更是過去悠遊卡接觸不到的新市場，未來與電商業者除了在優惠上的合作，也會針對會員推出限時獨賣商品，回饋一直以來支持悠遊付的忠實粉絲。

購物網 悠遊卡 電商

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