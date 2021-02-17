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守護鯨鯊！ORIS Whale Shark限量腕表 致力海生保育

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
從特殊的面盤紋理以致表背的鯊魚圖騰，ORIS嘗試透過腕表設計、喚醒人們對海洋生態保育的關心。圖 / ORIS提供。
從特殊的面盤紋理以致表背的鯊魚圖騰，ORIS嘗試透過腕表設計、喚醒人們對海洋生態保育的關心。圖 / ORIS提供。

瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）長年以來嘗試透過各種不同主題的限量腕表，喚醒人們對海洋生態保育、水資源的關心。品牌最新推出一只ORIS Whale Shark限量腕表，以海洋中最大的物種「鯨鯊（Whale shark）」為靈感、並以Aquis GMT潛水表為基礎、限量2016只。

鯨鯊是海中最大的魚類，也是Whale shark限量腕表的靈感來源。圖 / ORIS提供。
鯨鯊是海中最大的魚類，也是Whale shark限量腕表的靈感來源。圖 / ORIS提供。

之所以限量2,016只，因為「國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature and Natural Resources）、IUCN在2016年將鯨鯊定調為瀕危物種（endangered species）；而無論是以鯨鯊為靈感的特殊面盤紋理，甚至表底蓋的栩栩如生的鯊魚圖騰，ORIS嘗試透過腕表設計、喚醒人們對海洋生態保育的關心。

之所以限量2,016只，因為「國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature and Natural Resources）、IUCN在2016年將鯨鯊定調為瀕危物種（endangered species）。圖 / ORIS提供。
之所以限量2,016只，因為「國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature and Natural Resources）、IUCN在2016年將鯨鯊定調為瀕危物種（endangered species）。圖 / ORIS提供。

此款限量腕表同時也支持品牌大使、知名的探險家和攝影師Gerardo del Villar而設計，他早從十五年前開始拍攝鯨鯊、累積豐富作品。Oris 聯合執行長 Rolf Studer 表示：「我們將持續不斷地讓大眾關心世界水域面臨的問題。非常榮幸本次能和Gerardo del Villar合作，並支持他的作品，但是這只是滄海一粟，每一個人都必須盡一份心力，為了變得更好而改變。」

腕表表殼以精鋼打造，附有GMT雙向旋轉藍黑雙色鑲嵌陶瓷錶圈，表徑約為43.5毫米，自動上鏈機芯具有兩地時間、瞬跳日期以及可暫停的中置秒針，以利調整時間更為精確。精鋼表帶具有可延長的折疊精鋼錶扣，讓即便穿上潛水衣也能調整配戴。防水性能可達300米，定價則約88,000元。

ORIS Whale Shark限量腕表，精鋼、GMT兩地時間功能、時間顯示、瞬跳日期、防水300米、限量2016只，88,000元。圖 / ORIS提供。
ORIS Whale Shark限量腕表，精鋼、GMT兩地時間功能、時間顯示、瞬跳日期、防水300米、限量2016只，88,000元。圖 / ORIS提供。

腕表 品牌 生態保育

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