守護鯨鯊！ORIS Whale Shark限量腕表 致力海生保育

瑞士鐘表品牌豪利時(ORIS)長年以來嘗試透過各種不同主題的限量腕表,喚醒人們對海洋生態保育、水資源的關心。品牌最新推出一只ORIS Whale Shark限量腕表,以海洋中最大的物種「鯨鯊(Whale shark)」為靈感、並以Aquis GMT潛水表為基礎、限量2016只。

鯨鯊是海中最大的魚類,也是Whale shark限量腕表的靈感來源。圖 / ORIS提供。

之所以限量2,016只,因為「國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)、IUCN在2016年將鯨鯊定調為瀕危物種(endangered species);而無論是以鯨鯊為靈感的特殊面盤紋理,甚至表底蓋的栩栩如生的鯊魚圖騰,ORIS嘗試透過腕表設計、喚醒人們對海洋生態保育的關心。

之所以限量2,016只,因為「國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)、IUCN在2016年將鯨鯊定調為瀕危物種(endangered species)。圖 / ORIS提供。

此款限量腕表同時也支持品牌大使、知名的探險家和攝影師Gerardo del Villar而設計,他早從十五年前開始拍攝鯨鯊、累積豐富作品。Oris 聯合執行長 Rolf Studer 表示:「我們將持續不斷地讓大眾關心世界水域面臨的問題。非常榮幸本次能和Gerardo del Villar合作,並支持他的作品,但是這只是滄海一粟,每一個人都必須盡一份心力,為了變得更好而改變。」

腕表表殼以精鋼打造,附有GMT雙向旋轉藍黑雙色鑲嵌陶瓷錶圈,表徑約為43.5毫米,自動上鏈機芯具有兩地時間、瞬跳日期以及可暫停的中置秒針,以利調整時間更為精確。精鋼表帶具有可延長的折疊精鋼錶扣,讓即便穿上潛水衣也能調整配戴。防水性能可達300米,定價則約88,000元。