國際書展喊卡 南韓主題國實體書展於國家圖書館重生

受疫情影響，台北國際書展連續兩年停辦實體書展，也讓作為主題國的南韓書展無緣以實體展覽呈現。國家圖書館今天表示，國圖與韓國出版協會合作，展出台北國際書展南韓主題國實體書展內容，明天起在國圖藝文中心展覽室開展，為期一個月。

首屆台北國際書展始於1987年12月，當年舉辦地點即為國家圖書館(當時名為國立中央圖書館)，首屆主題是「從知識中尋求智慧，在傳統中開創新局」。國圖館長曾淑賢表示，為滿足民眾對國際書展的熱切期盼，也為了讓民眾重溫台北國際書展在國圖展出的歷史，並與韓國出版協會合作，重現台北國際書展南韓主題國實體書展豐富內容。

韓國出版協會會長尹哲鎬表示，當世界出版業正面臨史無前例的新冠肺炎疫情威脅而掙扎之際，舉辦實體書展，格外具有重要的意義。本次展出，南韓特別邀請策展人趙誠銀規畫XYZ主題選書，表達在環境汙染、氣候變化、新冠肺炎等危機比以往任何時候都嚴重的這一刻，大家對於生活於同一個地球上有了更深切的體會。

展出內容包括民謠歌手金四月等100冊名人精選，以及與XYZ主題連結的文學、人文與社會科學出版品，扣合「可持續性共生」、「與時代銜接」、以及「我的關係網」這三個關鍵字。在童書方面，則以「未來的人們」主題，介紹54冊廣受全球矚目的韓國繪本，並精選首爾國際書展的15冊兒童圖書。

曾淑賢表示，國圖積極搭起跨界閱讀的橋梁，每年台北國際書展結束後，促成國外展覽書籍展後能於國圖典藏。本次韓國出版協會亦早於書展開辦前即將主題選書的169冊圖書贈予國圖。除了歡迎喜歡韓國文化、關心韓國各種議題的朋友有機會能在國圖展場，手翻書籍連結起異國的友誼外，更是公共圖書館為館藏挑選韓文書的好機會。