開工大吉！2021威士忌開工測驗 找出職場幸運威士忌

告別春節假期後，各地洋溢著渙然一新的開工氣象，今年格蘭父子首度推出「2021專屬威士忌開工測驗」，為正值開工的上班族們解鎖今年的工作好運落何處，推薦開工限定好運酒。只要憑直覺選出一支最有眼緣的酒瓶，即可揭曉你的「開工好運籤」，還有專屬幸運酒款大公開，新年開工選對幸運威士忌力求好彩頭！

選A的你——開工好人緣

籤A好人緣「廣結善緣好人緣 善良貼心最真誠」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

籤詩：「廣結善緣好人緣，善良貼心最真誠。」

開工人氣王非你莫屬！嶄新的一年，正是結交新朋友、拉近同事距離的好時機，將能為你的工作帶來意外的收穫。外型討喜、好飲順口的「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，不僅帶有親切雪莉風味、年份堪稱同級最高，更是適合相揪三五好友共飲的絕佳首選，有了格蘭8年，這一年的你必將擁有好人緣！牛年聚餐就讓CP值破表的格蘭8年為新的一年助力、開工旺人氣！

宜飲：格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

選B的你——開工好亮眼

籤B好亮眼「耀眼之星你必勝 脫穎而出奪目光」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

籤詩：「耀眼之星你必勝，脫穎而出奪目光。」

走過了2020年的不容易，今年輪到你在職場上發光發熱，過去積累的努力將被看見，就像深藏不露、獨樹一幟的「哈德森曼哈頓裸麥威士忌」，完全使用裸麥釀造，呈現出複雜層次且濃郁口感，獨特的氣息加上對製酒的堅持，讓它能夠在眾威士忌間脫穎而出。帶上一瓶哈德森曼哈頓，今年的你將成功蛻變，有望成為工作場域中最閃耀的一顆星，耀眼而奪目！

宜飲：哈德森曼哈頓裸麥威士忌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

選C的你——開工好機會

籤C好機會「勇敢直闖領路者 眼明手快掌機會」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

籤詩：「勇敢直闖領路者，眼明手快掌機會。」

機會是留給果敢、勇於嘗試的人。不要再對來到身邊的機會猶豫不決，今年該是要放手一搏，把握每個難得可貴的機遇，將有機會為職涯帶來前所未有的新格局。身為全球單一麥芽威士忌市場的開創先鋒，格蘭菲迪憑著「領路者精神」走過百年，帶著格蘭菲迪勇敢而有企圖心的精神，趁牛年開創出屬於自己的一片天！推薦口感甜美、帶緋紅喜氣色澤的「格蘭菲迪12年天使雪莉」，宛如幸運女神親臨，為即將到來的機會注入好運氣！

宜飲：格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

選D的你——開工好精明

籤D好精明「精明能幹好圓滑 青雲直上萬事通」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

籤詩：「精明能幹好圓滑，青雲直上萬事通。」

你是否常羨慕那些「職場系」的同事，總是知道該說什麼、該做什麼，想要翻轉大家對你的印象就在今年！以獨家高科技技術打造的「艾沙貝單一麥芽威士忌」，經過精密計算與嚴格控管，才得以造就無可挑剔的完美平衡風味。掌握住艾沙貝講究細節、事事專精的精神，為你的工作開啟另一個雷達，你將百分之百地發揮、大大提升敏銳度，只要有它與你並肩作戰，新的一年必將事業運亨通、萬事必達！

宜飲：艾沙貝單一麥芽威士忌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

選E的你——開工好心情

籤E好心情「賞心樂事好活潑 天天歡暢有朝氣」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

籤詩：「賞心樂事好活潑，天天歡暢有朝氣。」

工作保有好心情可以讓人事半功倍！變化莫測的2020年教會我們要好好把握時間與愛的人相處、樂在當下，是時候褪去過去的自己，挖掘每天的開心。「三隻猴子三重麥芽威士忌」有著麥芽威士忌該有的不凡特質，卻跳脫傳統品飲規則，樂於追求樂趣、無拘無束，今年就靠有著爽朗個性、活潑風格的三隻猴子豐富你的工作生活，好心情讓做起事來也更加有幹勁！

宜飲：三隻猴子三重麥芽威士忌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

選F的你——開工好食慾

籤F好食慾「美食珍饌好開胃 酒足飯飽有動力」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

籤詩：「美食珍饌好開胃，酒足飯飽有動力。」

一直努力打拼的你有多久沒好好吃飯了？照顧好你的胃是今年最大的使命，新的一年好的胃口將使上班更有動力！「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」是威士忌史上過桶製酒的代表作，口感圓潤特性成就它百搭的好口碑，恰恰為你的每一餐增色增味，誰說工作沒有儀式感，搭上百富12年雙桶讓工作也能有滋有味，給你每個食慾來臨的美好期待！

宜飲：百富12年雙桶單一麥芽威士忌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康