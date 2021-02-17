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石英表風潮再起！TISSOT復刻經典、BULOVA就愛超精準

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
天梭表日前悄悄的曝光了今年度新款PRX腕表，復刻70年代的經典設計，並搭載實用的石英機芯。圖／TISSOT提供
天梭表日前悄悄的曝光了今年度新款PRX腕表，復刻70年代的經典設計，並搭載實用的石英機芯。圖／TISSOT提供

天梭表（TISSOT）日前悄悄的曝光了今年度新款PRX腕表，復刻70年代的經典設計，並搭載實用的石英機芯，成為日常配戴不可缺少的單品。CITIZEN旗下的BULOVA則是讓10周年紀念版的Precisionist表款，具備比傳統石英表更精準的性能，再再說明了鐘表世界中，石英機芯仍佔有一席之地。

新的一年，TISSOT率先端出了PRX 40 205系列腕表，其造型則是源自於品牌在70年代曾推出的PRX表款，最大特色就是表殼與表鍊一體成型。無表耳的設計，讓腕表展現出當年的未來美學概念，略為酒桶狀的表殼與圓形表盤搭配，更帶出了復古魅力。除此之外，由於全表皆以精鋼材質製成，因此TISSOT刻意在表殼、表鍊做出不同切面與打磨，在表面呈現出如髮絲紋或是拋光面的對比，提升腕表質感。而為了維持纖薄並能服貼手腕，TISSLOT讓全新的PRX 40 205系列腕表搭載石英機芯，並提供黑、白和藍色款，是新一代紳士表款的最佳選擇。

天梭表PRX 40 205系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯11,300元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯11,300元。圖／TISSOT提供

另外，BULOVA不只有嶄新的靜電能量機芯，讓人側目，還讓Precisionist系列98B355腕表採用262Khz高震頻石英機芯，具備1/1000秒碼表計時功能，精準度超越傳統石英表數倍。不僅如此，BULOVA還讓這款表，搭配了大馬士革鋼當作外表殼，與其他部位呈現反差設計，再輔以墨綠色小牛皮表帶，同時兼具風格配搭與實用功能。

天梭表PRX 40 205系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯11,300元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯11,300元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯11,300元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯11,300元。圖／TISSOT提供

BULOVA Precisionist系列98B355腕表，鍍黑精鋼與大馬士革鋼表殼，搭載262Khz高震頻機芯37,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA Precisionist系列98B355腕表，鍍黑精鋼與大馬士革鋼表殼，搭載262Khz高震頻機芯37,800元。圖／CITIZEN提供

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