英國名媛雪胸辣秀蕭邦珠寶 用鑽石編織的蕾絲絕美

無疑，輕靈優雅、細膩華麗的手工蕾絲，是傳統歐洲高級時裝的代表。身為法國高級訂製時裝協會（Fédération française de la Couture）珠寶品牌會員的蕭邦（CHOPARD），著名的Precious Lace系列，就是以鑽石與K金呈現蕾絲之美的作品。如今推出全新可日常配戴的設計，介於奢華的高級珠寶和搭配性高的輕珠寶之間，經典卻不失現代氣息，完美結合蕭邦標誌性的優雅與休閒風格。

蕾絲製作工藝於16世紀在威尼斯發展漸趨完善，隨後傳遍歐洲的比利時、法國、西班牙及英國等地，並演變出不同的特色和風格。蕾絲透過細緻的手工製作而成，當時被視為一種華麗飾物，裝飾在皇室和貴族的衣領、袖口、帽子。一如珠寶和寶石，織品中最珍貴的蕾絲也是貴族權力的象徵。 蕭邦經典的Precious Lace系列，透過梨形切割和明亮式切割圓鑽，以珠寶的手法重現精緻手工蕾絲效果。

此次全新Precious Lace系列珠寶，濃縮高級珠寶的設計精華，以金質鑲鑽渦紋為主題圖案，宛若蕾絲裙襬，圍繞著弧形排列的梨形切割鑽石，共分4大系列。第一款設計是海浪「Vague」，其圖案比例讓人聯想到海浪翻捲所形成的泡沫，以耳環、項鍊和戒指作演繹。第二款名為「Mini-Froufrou」，呈現獨特的花卉圖案，在鏤空背景上點綴梨形切割鑽石扇形飾邊和花瓣，飾於戒指、耳環、項鍊和手鐲之上。而第三款設計雲朵「Nuage」帶風格相近的半圓花環造型，幻化為項鍊、耳環和戒指。最後，蕭邦為其經典心形「Cœur」項鍊匠心設計出Precious Lace系列款式，備有兩種尺寸可供選擇。