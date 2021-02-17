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英國名媛雪胸辣秀蕭邦珠寶 用鑽石編織的蕾絲絕美

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Precious Lace系列Vague海浪項鍊，獲公平採礦認證之18K玫瑰金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.24克拉鑽石，50萬2,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Vague海浪項鍊，獲公平採礦認證之18K玫瑰金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.24克拉鑽石，50萬2,000元。圖／蕭邦提供

無疑，輕靈優雅、細膩華麗的手工蕾絲，是傳統歐洲高級時裝的代表。身為法國高級訂製時裝協會（Fédération française de la Couture）珠寶品牌會員的蕭邦（CHOPARD），著名的Precious Lace系列，就是以鑽石與K金呈現蕾絲之美的作品。如今推出全新可日常配戴的設計，介於奢華的高級珠寶和搭配性高的輕珠寶之間，經典卻不失現代氣息，完美結合蕭邦標誌性的優雅與休閒風格。

蕾絲製作工藝於16世紀在威尼斯發展漸趨完善，隨後傳遍歐洲的比利時、法國、西班牙及英國等地，並演變出不同的特色和風格。蕾絲透過細緻的手工製作而成，當時被視為一種華麗飾物，裝飾在皇室和貴族的衣領、袖口、帽子。一如珠寶和寶石，織品中最珍貴的蕾絲也是貴族權力的象徵。 蕭邦經典的Precious Lace系列，透過梨形切割和明亮式切割圓鑽，以珠寶的手法重現精緻手工蕾絲效果。

此次全新Precious Lace系列珠寶，濃縮高級珠寶的設計精華，以金質鑲鑽渦紋為主題圖案，宛若蕾絲裙襬，圍繞著弧形排列的梨形切割鑽石，共分4大系列。第一款設計是海浪「Vague」，其圖案比例讓人聯想到海浪翻捲所形成的泡沫，以耳環、項鍊和戒指作演繹。第二款名為「Mini-Froufrou」，呈現獨特的花卉圖案，在鏤空背景上點綴梨形切割鑽石扇形飾邊和花瓣，飾於戒指、耳環、項鍊和手鐲之上。而第三款設計雲朵「Nuage」帶風格相近的半圓花環造型，幻化為項鍊、耳環和戒指。最後，蕭邦為其經典心形「Cœur」項鍊匠心設計出Precious Lace系列款式，備有兩種尺寸可供選擇。

除了細膩的珠寶工藝，自2018年開始首開先例、承諾採用100%符合倫理道德標準的金原料來製作奢侈腕表和珠寶的蕭邦，也以同樣的規格打造此系列的珠寶：製作的金質均符合倫理道德標準、鑽石則來自責任珠寶委員會（Responsible Jewellery Council）認證的供應商。蕭邦高級珠寶工作坊以全新的創意，將環保與企業社會責任的願景帶進生活。

Precious Lace系列Mini Froufrou花卉耳環，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.63克拉鑽石，56萬8,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini Froufrou花卉耳環，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.63克拉鑽石，56萬8,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini Froufrou花卉項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，33萬1,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini Froufrou花卉項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，33萬1,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Vague海浪戒指，獲公平採礦認證之18K玫瑰金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.32克拉鑽石，56萬8,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Vague海浪戒指，獲公平採礦認證之18K玫瑰金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.32克拉鑽石，56萬8,000元。圖／蕭邦提供
英國名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）演繹蕭邦最新Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
英國名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）演繹蕭邦最新Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
英國名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）演繹蕭邦最新Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
英國名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）演繹蕭邦最新Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
英國名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）演繹蕭邦最新Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
英國名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）演繹蕭邦最新Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini Froufrou花卉戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，31萬7,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini Froufrou花卉戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，31萬7,000元。圖／蕭邦提供

珠寶 鑽石

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