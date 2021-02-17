煎餅有貓！小林煎餅首次與貓小姐Ms.Cat合作推限量禮盒

新春開工，上班族們是否對年假還意猶未盡呢？馳名中外的台灣老字號品牌「小林煎餅」，今年首次與台灣圖文作家貓小姐Ms.Cat合作，推出小巧可愛的應景新年煎餅禮盒，最受粉絲喜歡的貓咪們躍上招牌煎餅，有的舞獅招福、有的揮筆寫春聯，即使年假結束也能持續傳遞滿滿祝福。

聯合數位文創旗下圖文作家貓小姐Ms.Cat，擅長將貓咪們融入於你我熟悉的生活場景中，時而復古、時而現代，貓咪們認真模仿人類生活、卻又不時出點小包露出「貓」腳，可愛逗趣模樣，令人會心一笑。

圖／聯合數位文創提供

「小林煎餅」此次與貓小姐Ms.Cat合作，推出一入六裝的應景新年煎餅禮盒，每片招牌煎餅上都有著不同的貓咪圖案，有的舞獅招福、有的揮筆寫春聯，有些貓咪伸出貓掌偷吃糖果裡的糖果，有些則是開心的玩起「貓抓貓」遊戲，都像極了回鄉過年時的互動，回味與親友團聚的美好記憶。

外盒包裝也充滿了小巧思，束帶上繫著點鞭炮又怕炮竹聲的頑皮貓咪，吃完煎餅，即可留下來當可愛小書籤；側邊的「睡睡平安」、「魚乾滿堂」、「貓肥屋潤」，則是可以剪下後當小春聯貼在手帳中，將新年快樂記憶細細收藏。