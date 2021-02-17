開工吃好一點 柏克金餐酒集團商業午餐限量下殺169元

邊臨海洋，本案坐落於新北八里的水岸宅頂層，絕佳的視野條件除了廣納自然景色，室內別緻的設計也瀰漫著業主品味人生的豪情逸致。本案以放鬆、休憩作為設計主軸，並滿足業主對於生活的美好嚮往，設計者精心規劃每一寸空間，摒除既有的設計思考，大膽地將自然界中的天然意象轉化融入，創造如臨自然之境的渡假宅邸。

2021-02-17 09:59