開工吃好一點 柏克金餐酒集團商業午餐限量下殺169元
開工日吃好一點！為了與上班族一同對抗開工症候群，柏克金餐酒集團旗下餐廳「柏克金啤酒餐廳」與「柏克金燒肉屋」，祭出開工首三日（2/17、2/18、2/19）指定商業午餐優惠，原價320元起的指定商業午餐，開工前三天只要169元，優惠最高達47折，每日限定20位。
主打新鮮肉品及高CP值的「柏克金燒肉屋」每日指定商業午餐，包括「烤鮭魚定食」、「極上親子丼定食」及「厚切豬排定食」，精緻主餐不但附有多樣配菜外，定食還附贈咖啡或茶，為上班族省下午茶費。
「柏克金啤酒餐廳」每日指定商業午餐優惠有大份量「嫩煎雞腿排佐季節時蔬」、招牌餐點「黑松露奶油雞肉麵」、「奶油蘆筍燉飯佐鹽漬鯖魚」等，並附贈每日湯品。
想要參加優惠活動的消費者，必須在前一日訂位並告知參與開工優惠，即享當日指定商業午餐優惠價169元（限內用，需加10%服務費），每日限量20名，額滿為止。
BUCKSKIN RESTAURANT GROUP 柏克金餐酒集團旗下店家資訊：
◎BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳——南京店
地點：臺北市中山區南京東路二段1號1樓
營業時間：周日至周四 08:00~22:00、周五、周六及國定假日前夕 08:00~23:00
電話:02-2521-0881
◎BUCKSKIN YAKINIKU 柏克金燒肉屋
地點：臺北市中山區南京東路二段1號2樓
營業時間：每日午間11:30~14:30、周日至周四晚間 17:30~22:00、
周五、周六及國定假日前夕晚間 17:30~22:30
電話:02-2521-0882
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言