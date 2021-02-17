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開工吃好一點 柏克金餐酒集團商業午餐限量下殺169元

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
柏克金啤酒餐廳每日指定商午優惠皆附贈每日濃湯。圖／柏克金餐酒集團提供。
柏克金啤酒餐廳每日指定商午優惠皆附贈每日濃湯。圖／柏克金餐酒集團提供。

開工日吃好一點！為了與上班族一同對抗開工症候群，柏克金餐酒集團旗下餐廳「柏克金啤酒餐廳」與「柏克金燒肉屋」，祭出開工首三日（2/17、2/18、2/19）指定商業午餐優惠，原價320元起的指定商業午餐，開工前三天只要169元，優惠最高達47折，每日限定20位。

主打新鮮肉品及高CP值的「柏克金燒肉屋」每日指定商業午餐，包括「烤鮭魚定食」、「極上親子丼定食」及「厚切豬排定食」，精緻主餐不但附有多樣配菜外，定食還附贈咖啡或茶，為上班族省下午茶費。

「柏克金啤酒餐廳」每日指定商業午餐優惠有大份量「嫩煎雞腿排佐季節時蔬」、招牌餐點「黑松露奶油雞肉麵」、「奶油蘆筍燉飯佐鹽漬鯖魚」等，並附贈每日湯品。

想要參加優惠活動的消費者，必須在前一日訂位並告知參與開工優惠，即享當日指定商業午餐優惠價169元（限內用，需加10%服務費），每日限量20名，額滿為止。

BUCKSKIN RESTAURANT GROUP 柏克金餐酒集團旗下店家資訊：

◎BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳——南京店

地點：臺北市中山區南京東路二段1號1樓

營業時間：周日至周四 08:00~22:00、周五、周六及國定假日前夕 08:00~23:00

電話:02-2521-0881

◎BUCKSKIN YAKINIKU 柏克金燒肉屋

地點：臺北市中山區南京東路二段1號2樓

營業時間：每日午間11:30~14:30、周日至周四晚間 17:30~22:00、

周五、周六及國定假日前夕晚間 17:30~22:30

電話:02-2521-0882

柏克金燒肉屋每日指定商午餐定食附贈咖啡，現省午茶費。圖／柏克金餐酒集團提供。
柏克金燒肉屋每日指定商午餐定食附贈咖啡，現省午茶費。圖／柏克金餐酒集團提供。

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