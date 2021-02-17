聽新聞
test
0:00 / 0:00

米棒鍋、薩摩揚暖心又開胃！ABV居酒館12款新菜登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麻吉起司牛大阪燒，每份340元。記者陳睿中／攝影
麻吉起司牛大阪燒，每份340元。記者陳睿中／攝影

隸屬於ABV Bar & Kitchen旗下，位於晶華商圈的「ABV日式居酒館」，本季延續日式料理的本色，推出龍蝦尼信玉子燒、秋田米棒鍋、海膽醬炒海鮮烏龍等12道全新菜色，讓民眾品嚐店內百餘款的精釀啤酒之餘，還能享受全新的料理選擇。

ABV日式居酒館在開幕初期，多以關西風料理作為主軸，提供沙拉、炸物、鐵板料理等多元化菜色，後又增添自福岡、靜岡取經所帶回來的料理。至於此次新推出的料理中，「龍蝦尼信玉子燒」，使用關東手法製作玉子燒，並塞入龍蝦沙拉，表面則鋪上以鯡魚卵為主的北歐沙拉，以山葵的嗆辣感，勾出玉子燒的鮮甜，每份320元。

「海膽醬炒海鮮烏龍」，是將烏龍麵加入大量海膽醬拌炒，再搭配整隻的酥炸軟殼蟹增添海味與酥脆感，每份360元。帶有創意感的「麻吉起司大阪燒」，將麻糬、起司混入麵糊之中，更添濃郁與彈牙口感，並且加上辣味噌拌炒的牛肉，帶來豐富的層次感，每份340元。同樣是鐵盤料理的「鮪魚鮮蝦廣島燒」，運用鮪魚碎肉、明太子美乃滋、炒麵、高麗菜絲、鳳尾蝦、油渣等食材的結合，兼具口感與份量感，每份380元。

另外，ABV此次也運用秋田的鄉土料理元素，以雞湯為底，推出「秋田米棒鍋」，另外還有梅肉風味牡蠣楊、鮑魚海藻沙拉、牛肉角椒臘味噌、薩摩揚、炸蝦湯泡茄子等多種菜色，每份260元～340元不等。

梅肉風味牡蠣揚，每份340元。記者陳睿中／攝影
梅肉風味牡蠣揚，每份340元。記者陳睿中／攝影
牛肉角椒辣味噌，每份260元。記者陳睿中／攝影
牛肉角椒辣味噌，每份260元。記者陳睿中／攝影
龍蝦尼信玉子燒，每份320元。記者陳睿中／攝影
龍蝦尼信玉子燒，每份320元。記者陳睿中／攝影
秋田米棒鍋，每份320元。記者陳睿中／攝影
秋田米棒鍋，每份320元。記者陳睿中／攝影
薩摩揚，每份280元。記者陳睿中／攝影
薩摩揚，每份280元。記者陳睿中／攝影
鮪魚鮮蝦廣島燒，每份380元。記者陳睿中／攝影
鮪魚鮮蝦廣島燒，每份380元。記者陳睿中／攝影
牛奶糖牛丸串，每份300元。記者陳睿中／攝影
牛奶糖牛丸串，每份300元。記者陳睿中／攝影
炸蝦湯泡茄子，每份260元。記者陳睿中／攝影
炸蝦湯泡茄子，每份260元。記者陳睿中／攝影

菜色 秋田

延伸閱讀

從補營養到救命 牛全身都是寶

紅酒配牛肉一起吃健康嗎？ 聽聽營養師怎麼說

愛吃牛肉、豬肉易罹大腸癌？ 醫爆「超雷4習慣」當心短命

食譜／相思蕃茄牛肉麵

相關新聞

晶華「栢麗廳」2人同行1人免費！MJ Kitchen憑發票75折

結束了春節連假後，許多上班族也在農曆初六迎來上班的日子。為了幫民眾在開工日打氣，台北「晶華酒店」針對旗下的栢麗廳、泰市場...

遺世莊園 與自然共榮

走進山中蘭城，揭開不老傳奇的神秘面紗。聯合報系有行旅企畫的「蘭城遺世莊園．山中珠寶盒傳奇」三天二夜旅程，帶領旅人前進宜蘭...

米棒鍋、薩摩揚暖心又開胃！ABV居酒館12款新菜登場

隸屬於ABV Bar & Kitchen旗下，位於晶華商圈的「ABV日式居酒館」，本季延續日式料理的本色，推出龍蝦尼信玉...

Kipling攜手Anna Sui讓夢想成真 女孩最愛聯名袋包吹起浪漫風

比利時袋包品牌Kipling和深受女孩喜愛的華裔設計師Anna Sui合作，打造出如同夢幻世界的氛圍，更讓經典袋包化身乘...

「女神降臨」黃寅燁背CELINE三角手袋 一個轉身也帥炸

雖然韓劇「女神降臨」已經播畢，但兩位男主車銀優、黃寅燁的高人氣仍餘波盪漾，尤其黃寅燁雖是男二，以30歲的年齡演高中生不但...

木村光希拎著名叫枕頭的包款 與曾之喬都直呼太可愛

蓬鬆如雲的包款，因觸感療癒而成為近期的流行熱款，COACH也以Tabby的包型推出Pillow Tabby款式，由品牌代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。