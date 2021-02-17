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米棒鍋、薩摩揚暖心又開胃！ABV居酒館12款新菜登場
隸屬於ABV Bar & Kitchen旗下，位於晶華商圈的「ABV日式居酒館」，本季延續日式料理的本色，推出龍蝦尼信玉子燒、秋田米棒鍋、海膽醬炒海鮮烏龍等12道全新菜色，讓民眾品嚐店內百餘款的精釀啤酒之餘，還能享受全新的料理選擇。
ABV日式居酒館在開幕初期，多以關西風料理作為主軸，提供沙拉、炸物、鐵板料理等多元化菜色，後又增添自福岡、靜岡取經所帶回來的料理。至於此次新推出的料理中，「龍蝦尼信玉子燒」，使用關東手法製作玉子燒，並塞入龍蝦沙拉，表面則鋪上以鯡魚卵為主的北歐沙拉，以山葵的嗆辣感，勾出玉子燒的鮮甜，每份320元。
「海膽醬炒海鮮烏龍」，是將烏龍麵加入大量海膽醬拌炒，再搭配整隻的酥炸軟殼蟹增添海味與酥脆感，每份360元。帶有創意感的「麻吉起司大阪燒」，將麻糬、起司混入麵糊之中，更添濃郁與彈牙口感，並且加上辣味噌拌炒的牛肉，帶來豐富的層次感，每份340元。同樣是鐵盤料理的「鮪魚鮮蝦廣島燒」，運用鮪魚碎肉、明太子美乃滋、炒麵、高麗菜絲、鳳尾蝦、油渣等食材的結合，兼具口感與份量感，每份380元。
另外，ABV此次也運用秋田的鄉土料理元素，以雞湯為底，推出「秋田米棒鍋」，另外還有梅肉風味牡蠣楊、鮑魚海藻沙拉、牛肉角椒臘味噌、薩摩揚、炸蝦湯泡茄子等多種菜色，每份260元～340元不等。
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